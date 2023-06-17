Новозбудовані мости на Миколаївщині вистояли затоплення

Мости на Миколаївщині. Фото: Іван Кухта

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтоплень зазнала не тільки Херсонщина. Частина Миколаївської області також опинилась під водою. Втім, мости вистояли і витримали підйом води.

Про це повідомив очільник Снігурівської МВА Іван Кухта.

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"Сьогодні, 17 червня, обстежили мостові переходи біля сіл Василівка та Нововасилівка, які майже 10 днів були під водою. Є добрі новини — мости вистояли. Дякую хлопцям із 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку за дуже якісну роботу", — зазначив очільник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Ситуація з водою у Миколаївській області

На Миколаївщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення. Наразі підтопленими перебувають 35 будівель. Також у Баштанському районі під водою перебувають городи, колодязі та підвали. У місті Снігурівка працює оперативний штаб, для того щоб ліквідовувати наслідки.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що за приблизними підрахунками Держекоінспекції, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС можлива загибель диких тварин оцінюється у понад 883 млн гривень. Попри це, підрахунки досі тривають.