Новопостроенные мосты в Николаевской области выстояли затопление

Мосты Николаевской области. Фото: Иван Кухта

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплению подверглась не только Херсонщина. Часть Николаевской области тоже оказалась под водой. Впрочем, мосты выстояли и выдержали подъем воды.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

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"Сегодня, 17 июня, обследовали мостовые переходы возле сел Васильевка и Нововасильевка, которые почти 10 дней были под водой. Есть хорошие новости — мосты выстояли. Спасибо ребятам из 36-го путевосстановительного Конотопского полка за очень качественную работу", — отметил руководитель Снигиревской ГВА Иван Кухта.

Ситуация с водой в Николаевской области

В Николаевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления. В настоящее время подтопленными находятся 35 зданий. Также в Баштанском районе под водой находятся огороды, колодцы и подвалы. В городе Снигиревка работает оперативный штаб для ликвидации последствий.

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что по приблизительным подсчетам Госэкоинспекции, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возможная гибель диких животных оценивается более чем в 883 млн гривен. Несмотря на это, подсчеты до сих пор продолжаются.