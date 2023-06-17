Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Новопостроенные мосты в Николаевской области выстояли затопление arrow

Новопостроенные мосты в Николаевской области выстояли затопление

17 июня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новопостроенные мосты в Николаевской области выстояли затопление
Мосты Николаевской области. Фото: Иван Кухта
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплению подверглась не только Херсонщина. Часть Николаевской области тоже оказалась под водой. Впрочем, мосты выстояли и выдержали подъем воды.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

Читайте также:

"Сегодня, 17 июня, обследовали мостовые переходы возле сел Васильевка и Нововасильевка, которые почти 10 дней были под водой. Есть хорошие новости — мосты выстояли. Спасибо ребятам из 36-го путевосстановительного Конотопского полка за очень качественную работу", — отметил руководитель Снигиревской ГВА Иван Кухта.

Ситуация с водой в Николаевской области

В Николаевской области спасатели продолжают ликвидировать последствия подтопления. В настоящее время подтопленными находятся 35 зданий. Также в Баштанском районе под водой находятся огороды, колодцы и подвалы. В городе Снигиревка работает оперативный штаб для ликвидации последствий.

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что по приблизительным подсчетам Госэкоинспекции, в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возможная гибель диких животных оценивается более чем в 883 млн гривен. Несмотря на это, подсчеты до сих пор продолжаются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас