Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Обмеження на українську агропродукцію скасовано: вечірнє звернення Президента arrow

Обмеження на українську агропродукцію скасовано: вечірнє звернення Президента

15 вересня 2023 21:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Обмеження на українську агропродукцію скасовано: вечірнє звернення Президента
Звернення Президента Зеленського. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Володимир Зеленський під час свого виступу розповів про скасування обмежувальних заходів щодо української агропродукції. Також він привітав військових з успіхами під Андріївкою.

Про це говориться у промові у вечірньому зверненні Президента Зеленського.

Читайте також:

Звернення Президента України 15 вересня

"Провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати", — пояснив Президент.

Голова держави також розповів, що провів засідання з урядовцями.

"Провів і тривалу нараду з урядовцями, Офісом щодо подальшої нашої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС. Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу у Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв’язала Росія", — розповів Зеленський.

Також Президент розповів про результати засідання Ставки.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне — фронт. Головком Залужний, командувачі — доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов —окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін — змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві", — розповів Зеленський.

Президент Зеленський також не обминув своєю увагою сьогоднішній успіх ЗСУ під час визволення Андріївки.

"Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку. 3-тя штурмова, всі залучені сили, штаб, командувач – генерал Сирський. Хлопці, всім вам дякую!", — заявив Президент.

Верховний головнокомандувач розповів про ситуацію і на інших ділянках фронту.

"Наші активні дії тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки. 36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. Дякую вам, хлопці! Район Вербового – наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки – молодці! Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу!", — розповів Зеленський.

"Сьогодні, напередодні Дня рятівника, привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу. Взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції "Герой – рятувальник року". І ця подія – значно більше, ніж один з офіційних заходів. Наша вдячність для працівників і працівниць ДСНС. Кожна державна та відомча відзнака для рятувальників – це відображення того, що життя людей захищаються", — запевнив Голова держави.

Насотанок Зеленський привітав іудеї з їхнім святом — Рош га-Шаном.

"Сьогодні українська єврейська громада разом з усіма іудеями світу святкує Рош га-Шана. Вітаю всіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним – нарешті мирним для всієї України, для всіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги", — завершив свою промову Президент.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз