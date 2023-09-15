Обмеження на українську агропродукцію скасовано: вечірнє звернення Президента

Звернення Президента Зеленського. Фото: Скриншот

Володимир Зеленський під час свого виступу розповів про скасування обмежувальних заходів щодо української агропродукції. Також він привітав військових з успіхами під Андріївкою.

Про це говориться у промові у вечірньому зверненні Президента Зеленського.

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"Провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати", — пояснив Президент.

Голова держави також розповів, що провів засідання з урядовцями.

"Провів і тривалу нараду з урядовцями, Офісом щодо подальшої нашої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС. Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу у Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв’язала Росія", — розповів Зеленський.

Також Президент розповів про результати засідання Ставки.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне — фронт. Головком Залужний, командувачі — доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов —окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін — змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві", — розповів Зеленський.

Президент Зеленський також не обминув своєю увагою сьогоднішній успіх ЗСУ під час визволення Андріївки.

"Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку. 3-тя штурмова, всі залучені сили, штаб, командувач – генерал Сирський. Хлопці, всім вам дякую!", — заявив Президент.

Верховний головнокомандувач розповів про ситуацію і на інших ділянках фронту.

"Наші активні дії тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки. 36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. Дякую вам, хлопці! Район Вербового – наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки – молодці! Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу!", — розповів Зеленський.

"Сьогодні, напередодні Дня рятівника, привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу. Взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції "Герой – рятувальник року". І ця подія – значно більше, ніж один з офіційних заходів. Наша вдячність для працівників і працівниць ДСНС. Кожна державна та відомча відзнака для рятувальників – це відображення того, що життя людей захищаються", — запевнив Голова держави.

Насотанок Зеленський привітав іудеї з їхнім святом — Рош га-Шаном.

"Сьогодні українська єврейська громада разом з усіма іудеями світу святкує Рош га-Шана. Вітаю всіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним – нарешті мирним для всієї України, для всіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги", — завершив свою промову Президент.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.