Ограничения на украинскую агропродукцию отменены: вечернее обращение Президента

Обращение Президента Зеленского. Фото: Скриншот

Владимир Зеленский во время своего выступления рассказал об отмене ограничительных мер по украинской агропродукции. Также он поздравил военных с успехами под Андреевкой.

Об этом говорится в речи в вечернем обращении Президента Зеленского.

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"Провел разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ограничительные меры против нашего аграрного экспорта со стороны Евросоюза отменены. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало на двустороннем уровне — с соседями. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. Европа выигрывает всегда, когда договоры работают, а обещания выполняются. Ну, а если решения соседей будут не соседскими, Украина будет цивилизованно отвечать", — пояснил Президент.

Глава государства также рассказал, что провел заседание с чиновниками.

"Провел и длительное совещание с чиновниками, Офисом по дальнейшей нашей тактике защиты договоров и свободной торговли в ЕС. Помогая друг другу и защищая нашу общую свободу в Европе, в том числе и экономическую свободу, мы укрепляем всех в Европе. И особенно это важно сейчас, в условиях такой геноцидной агрессии, которую развязала Россия", — рассказал Зеленский.

Также Президент рассказал о результатах заседания Ставки.

"Провел сегодня новое заседание Ставки. Первое и главное — фронт. Главком Залужный, командующие — доклады по ситуации на основных направлениях. Руководитель ГУР Буданов — отдельный доклад. Министр стратегпрома Камышин — содержательно о производстве оружия и снарядов в Украине. Каждую неделю фиксируем прогресс государства в собственном оборонном производстве", — рассказал Зеленский .

Президент Зеленский также не обошел своим вниманием сегодняшний успех ВСУ при освобождении Андреевки.

"Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении — наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все привлеченные силы, штаб, командующий — генерал Сырский. Ребята, всем вам спасибо!", — заявил Президент.

Верховный главнокомандующий рассказал о ситуации и на других участках фронта.

"Наши активные действия продолжаются и в районах Клещиевки, Курдюмовки. 36-я отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного. Спасибо вам, ребята! Район Вербового — наши несгибаемые воины, спасибо! Район Новопрокоповки — молодой! которые приближают нашу победу!", — рассказал Зеленский.

"Сегодня, накануне Дня спасителя, поздравил коллектив ГСЧС Украины и поблагодарил за смелую и самоотверженную работу. Принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции "Герой – спасатель года". И это событие – значительно больше, чем одно из официальных мероприятий. Наша благодарность для работников и работниц ГСЧС. Каждое государственное и ведомственное отличие для спасателей — это отражение того, что жизнь людей защищается", — заверил Глава государства.

Насотанок Зеленский поздравил иудеи с их праздником Рош га-Шаном.

"Сегодня украинская еврейская община вместе со всеми иудеями мира празднует Рош га-Шана. Поздравляю всех, кто празднует, и желаю, чтобы следующий год стал мирным — наконец-то мирным для всей Украины, для всех наших людей. Украина заслуживает мира, потому что делает все для победы", — завершил свою речь Президент.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 15 сентября, стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Таким образом, после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.