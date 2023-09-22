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Оборонні потреби та інвестиції: Зеленський провів переговори з Трюдо

22 вересня 2023 20:14
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Козюк Тетяна
редактор
Оборонні потреби та інвестиції: Зеленський провів переговори з Трюдо
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 22 вересня, український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України. 

Про це повідомив Володимир Зеленсський. 

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За словами Зеленського, серед основних питань, які обговорювали на переговорах, йшлося про оборонні потреби України, а також продовження фінансової та гуманітарної підтримки української держави. Окрему увагу приділили економічній та інвестиційній співпраці. 

Володимир Зеленський подякував Канаді за підтримку. 

"Дякую, що стоїте поруч з Україною заради нашої перемоги", — наголосив лідер. 

Нагадаємо, після візиту до США президент Зеленський неанонсовано прибув до Канади.

Додамо, Володимир Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.

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