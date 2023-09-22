Оборонні потреби та інвестиції: Зеленський провів переговори з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: ОП

У п'ятницю, 22 вересня, український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.

Про це повідомив Володимир Зеленсський.

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За словами Зеленського, серед основних питань, які обговорювали на переговорах, йшлося про оборонні потреби України, а також продовження фінансової та гуманітарної підтримки української держави. Окрему увагу приділили економічній та інвестиційній співпраці.

Володимир Зеленський подякував Канаді за підтримку.

"Дякую, що стоїте поруч з Україною заради нашої перемоги", — наголосив лідер.

Нагадаємо, після візиту до США президент Зеленський неанонсовано прибув до Канади.

Додамо, Володимир Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.