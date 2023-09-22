Оборонные нужды и инвестиции: Зеленский провел переговоры с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: ОП

В пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, среди основных вопросов, которые обсуждали на переговорах, речь шла об оборонных нуждах Украины, а также о продолжении финансовой и гуманитарной поддержки украинского государства. Особое внимание было уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку.

"Спасибо, что стоите рядом с Украиной ради нашей победы", — подчеркнул лидер.

Напомним, после визита в США президент Зеленский неанонсированно прибыл в Канаду.

Добавим, Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.