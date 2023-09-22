Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Оборонные нужды и инвестиции: Зеленский провел переговоры с Трюдо arrow

Оборонные нужды и инвестиции: Зеленский провел переговоры с Трюдо

22 сентября 2023 20:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оборонные нужды и инвестиции: Зеленский провел переговоры с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Переговоры Зеленского и Трюдо

По словам Зеленского, среди основных вопросов, которые обсуждали на переговорах, речь шла об оборонных нуждах Украины, а также о продолжении финансовой и гуманитарной поддержки украинского государства. Особое внимание было уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку.

"Спасибо, что стоите рядом с Украиной ради нашей победы", — подчеркнул лидер.

Напомним, после визита в США президент Зеленский неанонсированно прибыл в Канаду.

Добавим, Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз