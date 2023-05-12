Обшуки в чернівецькій IT-компанії: що шукали правоохоронці

Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

У вівторок, 9 травня, правоохоронці провели обшук у компанії ImproveIT Solutions під час якого вилучили ноутбуки. Причиною було розслідування роботи порностудії.

Про це повідомила компанія ImproveIT Solutions у своєму Facebook.

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Як відомо, СБУ провело обшук на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці. Зазначалось, що в документі, який отримали правоохоронці, описується створення та робота порностудії та онлайн-чату.

Як повідомляє ain, група осіб створили онлайн-чат та сайт для пошуку жінок для створення порноматеріалів, зокрема, їх шукали на сайтах Olx, robota.ua, work.ua, Facebook та інших. Також ця група створила низку вебстудій, де виготовляли та поширювали порно.

Слідчі встановили, що віддалене адміністрування мереж цього проєкту здійснювали з IP-адреси компанії ТОВ "Сі.Ті.Нет", яка надана в користування компанії ImproveIT Solutions.

Відповідно, слідчі просили суддю надати дозвіл вилучити комп’ютерну техніку, SIM-карток та інших об’єктів, які мали би містити відомості про правопорушення, за адресою компанії.

Реакція компанії

У компанії зазначили, що вони ніяким чином не причетні до будь-яких порностудій та оцінили дії правоохоронців як "тиск на бізнес".

"Компанія ImproveIT Solutions засуджує агресивні дії працівників Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ та Національної поліції України. Такий підхід до ведення справ дозволяє виконавчій владі вибірково втручатися в діяльність не тільки IT-компаній, а й взагалі будь-кого, хто володіє компʼютером, смартфоном чи іншим електронно-обчислювальним пристроєм", — сказали в ImproveIT Solutions.

Нагадаємо, 11 травня ДБР проводило обшуки у будівлі Київради. Обшуки проводились в рамках розслідування відрядження солдатів у КМВА, деякі з яких також є депутатами міської ради.