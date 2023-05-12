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Обыски в черновицкой IT-компании: что искали правоохранители

12 мая 2023 20:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обыски в черновицкой IT-компании: что искали правоохранители
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 9 мая, правоохранители провели обыск в компании ImproveIT Solutions, во время которого изъяли ноутбуки. Причиной стало расследование работы порностудии.

Об этом сообщила компания ImproveIT Solutions в своем Facebook.

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Как известно, СБУ провело обыск на основании определения Шевченковского районного суда г. Черновцы. Отмечалось, что в документе, который получили правоохранители, описывается создание и работа порностудии и онлайн-чата.

Как сообщает ain, группа лиц создали онлайн-чат и сайт для поиска женщин для создания порноматериалов, в частности, их искали на сайтах Olx, robota.ua, work.ua, Facebook и других. Также эта группа создала ряд вебстудий, где производили и распространяли порно.

Следователи установили, что удаленное администрирование сетей этого проекта осуществляли с IP-адреса компании ООО "Сі.Ті.Нет", предоставленной в пользование компании ImproveIT Solutions.

Соответственно, следователи просили судью предоставить разрешение изъять компьютерную технику, SIM-карт и других объектов, которые должны содержать сведения о правонарушениях, по адресу компании.

Реакция компании

В компании отметили, что они никак не причастны к каким-либо порностудиям и оценили действия правоохранителей как "давление на бизнес".

"Компания ImproveIT Solutions осуждает агрессивные действия работников Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ и Национальной полиции Украины. Такой подход к ведению дел позволяет исполнительной власти избирательно вмешиваться в деятельность не только IT-компаний, но вообще любого, кто владеет компьютером, смартфоном или другим электронно-вычислительным устройством", — сказали в ImproveIT Solutions.

Напомним, 11 мая ГБР проводило обыски в здании Киевсовета. Обыски проводились в рамках расследования командировки солдат в КМВА, некоторые из которых также являются депутатами городского совета.

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