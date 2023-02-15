Обстріл будинку у Покровську 15 лютого: подробиці та фото

Наслідки обстрілу Покровська 15 лютого

Внаслідок ранкового обстрілу п'ятиповерхівки у Покровську на Донеччині отримали поранення 12 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, зранку 15 лютого війська рф здійснили обстріл м. Покровська.

"Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців. Одного громадянина через надважкі травми санавіацією відправлено до м. Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні", — розповіли у прокуратурі.

У повідомленні також зазначається, що наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.