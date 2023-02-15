Обстріл будинку у Покровську 15 лютого: подробиці та фото

Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених
Внаслідок ранкового обстрілу п'ятиповерхівки у Покровську на Донеччині отримали поранення 12 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
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Подробиці
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, зранку 15 лютого війська рф здійснили обстріл м. Покровська.
"Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців. Одного громадянина через надважкі травми санавіацією відправлено до м. Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні", — розповіли у прокуратурі.
У повідомленні також зазначається, що наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.