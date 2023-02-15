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Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

15 февраля 2023 13:36
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел дома в Покровске 15 февраля: подробности и фото
Последствия обстрела Покровска 15 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В результате утренних обстрелов пятиэтажки в Покровске Донецкой области получили ранения 12 человек. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Подробности

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 15 февраля войска россии совершили обстрел г. Покровска.

"Снаряды оккупантов попали в многоквартирный дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. Ранения получили двенадцать мирных жителей. Один гражданин из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправлен в г. Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице", — рассказали в прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Обстрел Покровская15 февраля

Обстрел Покровская15 февраля

Обстрел Покровская15 февраля

Обстрел Покровская15 февраля

Напомним, ранее стало известно, что российские кафиры утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.

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