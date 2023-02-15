Обстрел дома в Покровске 15 февраля: подробности и фото

Последствия обстрела Покровска 15 февраля

В результате утренних обстрелов пятиэтажки в Покровске Донецкой области получили ранения 12 человек. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 15 февраля войска россии совершили обстрел г. Покровска.

"Снаряды оккупантов попали в многоквартирный дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. Ранения получили двенадцать мирных жителей. Один гражданин из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправлен в г. Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице", — рассказали в прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, ранее стало известно, что российские кафиры утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.