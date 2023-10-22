Головні новини України та світу за 21 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Фокус

Вчора, 21 жовтня, загарбники завдали потужного ракетного удару по Харкову, внаслідок чого є загиблі і поранені. Також в Міністерстві оборони України назвали дату наступного засідання у форматі "Рамштайн". Окрім того, Україні вдалося повернути чотирьох викрадених росіянами дітей.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 20 жовтня.

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Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару по Харкову є загиблі

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

В Міноборони розповіли, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн"

Засідання формату "Рамштайн". Фото: Мілітарний

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.

В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ

Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

В межах реалізації проєкту Bring Kids Back UA, ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків — шести, трьох і дев’яти років.

У РНБО розповіли, чи будуть переговори з РФ щодо припинення вогню

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters

Переговорів про припинення вогню з Росією не буде. Вони можливі лише за умови повернення Москвою окупованих територій України.

Байден заявив, що людство потребує нового світового порядку

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявив, що суспільство перебуває на розі важливого періоду у своїй історії. За його словами, люди потребують "нового світового порядку".

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