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Обстріл Харкова, наступний "Рамштайн" та повернуті діти — головні новини 21 жовтня

22 жовтня 2023 08:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головні новини України та світу за 21 жовтня — детальніше в Новини.LIVE
Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вчора, 21 жовтня, загарбники завдали потужного ракетного удару по Харкову, внаслідок чого є загиблі і поранені. Також в Міністерстві оборони України назвали дату наступного засідання у форматі "Рамштайн". Окрім того, Україні вдалося повернути чотирьох викрадених росіянами дітей. 

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 20 жовтня.

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Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару по Харкову є загиблі

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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

В Міноборони розповіли, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн"

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Засідання формату "Рамштайн". Фото: Мілітарний

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.

В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ

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Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

В межах реалізації проєкту Bring Kids Back UA, ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків — шести, трьох і дев’яти років.

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