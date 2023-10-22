Головні новини України та світу за 21 жовтня — детальніше в Новини.LIVE

Обстріл Харкова, наступний "Рамштайн" та повернуті діти — головні новини 21 жовтня
Вчора, 21 жовтня, загарбники завдали потужного ракетного удару по Харкову, внаслідок чого є загиблі і поранені. Також в Міністерстві оборони України назвали дату наступного засідання у форматі "Рамштайн". Окрім того, Україні вдалося повернути чотирьох викрадених росіянами дітей.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 20 жовтня.
Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару по Харкову є загиблі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.
В Міноборони розповіли, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн"
Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року. Остаточну дату узгодять пізніше.
В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ
В межах реалізації проєкту Bring Kids Back UA, ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків — шести, трьох і дев’яти років.
У РНБО розповіли, чи будуть переговори з РФ щодо припинення вогню
Переговорів про припинення вогню з Росією не буде. Вони можливі лише за умови повернення Москвою окупованих територій України.
Байден заявив, що людство потребує нового світового порядку
Президент США Джо Байден заявив, що суспільство перебуває на розі важливого періоду у своїй історії. За його словами, люди потребують "нового світового порядку".
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