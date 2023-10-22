Главные новости Украины и мира за 21 октября - подробнее в Новости.LIVE

Обстрел Харькова, следующий "Рамштайн" и возвращенные дети —главные новости 21 октября
Вчера, 21 октября, захватчики нанесли мощный ракетный удар по Харькову, в результате чего есть погибшие и раненые. Также в Министерстве обороны Украины была названа дата следующего заседания в формате "Рамштайн". Кроме того, Украине удалось вернуть четырех похищенных россиянами детей.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 20 октября.
Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Харькову есть погибшие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.
В Минобороны рассказали, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"
Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательную дату согласуют позже.
В Украину удалось вернуть еще четверых детей, которых похитила РФ
В рамках реализации проекта Bring Kids Back UA, инициированного Владимиром Зеленским, в Украину удалось вернуть еще трое детей и одного подростка, незаконно похищенного государством-террористом Россией. Это 17-летняя девушка и три мальчика — шести, трех и девяти лет.
В СНБО рассказали, будут ли переговоры с РФ по прекращению огня
Переговоров о прекращении огня с Россией не будет. Они возможны только при возвращении Москвой оккупированных территорий Украины.
Байден заявил, что человечество нуждается в новом мировом порядке
Президент США Джо Байден заявил, что общество находится на углу важного периода в своей истории. По его словам, люди нуждаются в "новом мировом порядке".
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