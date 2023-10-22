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Обстрел Харькова, следующий "Рамштайн" и возвращенные дети —главные новости 21 октября

22 октября 2023 08:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главные новости Украины и мира за 21 октября - подробнее в Новости.LIVE
Заседание в формате "Рамштайн". Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вчера, 21 октября, захватчики нанесли мощный ракетный удар по Харькову, в результате чего есть погибшие и раненые. Также в Министерстве обороны Украины была названа дата следующего заседания в формате "Рамштайн". Кроме того, Украине удалось вернуть четырех похищенных россиянами детей.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 20 октября.

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Зеленский заявил, что в результате ракетного удара по Харькову есть погибшие

Харьков
Последствия ракетного удара РФ по Харькову Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

В Минобороны рассказали, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Рамштайн
Заседание формата "Рамштайн". Фото: Милитарный

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательную дату согласуют позже.

В Украину удалось вернуть еще четверых детей, которых похитила РФ

дети
Дети, которых удалось вернуть в Украину. Фото: Андрей Ермак/Telegram

В рамках реализации проекта Bring Kids Back UA, инициированного Владимиром Зеленским, в Украину удалось вернуть еще трое детей и одного подростка, незаконно похищенного государством-террористом Россией. Это 17-летняя девушка и три мальчика — шести, трех и девяти лет.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

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