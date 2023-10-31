Обстріл Херсона, спалах гепатиту та смерть пацієнтки після трансплантації — новини 30 жовтня
У Херсоні окупанти обстріляли маршрутку, є поранені, у Вінниці школярів відправили на дистанційне навчання через спалах гепатиту групи А, у понеділок, 30 жовтня. Також вчора у Львові померла пацієнтка, якій першій в Україні пересадили серце та легені.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 30 жовтня.
Обстріл маршрутки у Херсоні
У Херсоні стався обстріл пасажирського автобуса з боку окупаційних сил. Що щонайменше чотири особи постраждали. При цьому стан однієї з постраждалих жінок вкрай серйозний.
Понад 123 млн гривень нагороди військовим
Міністерство оборони України здійснило аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.
Збільшилася кількість загиблих після удару по терміналу "Нової пошти"
У Харківській області зросла кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня. Вчора, 30 жовтня, у лікарні помер 25-річний чоловік.
Спалах гепатиту А
Вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання. Такі заходи безпеки пов'язані зі спалахом вірусного гепатиту A.
Смерть пацієнтки після трансплантації
У Львові померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.
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