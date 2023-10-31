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Обстріл Херсона, спалах гепатиту та смерть пацієнтки після трансплантації — новини 30 жовтня

31 жовтня 2023 08:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Обстріл Херсона, спалах гепатиту та смерть пацієнтки після трансплантації — новини 30 жовтня
Понівечена маршрутка, внаслідок ворожого обстрілу. Фото: телеграм Начальника Херсонської ОВА Романа Мрочка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Херсоні окупанти обстріляли маршрутку, є поранені, у Вінниці школярів відправили на дистанційне навчання через спалах гепатиту групи А, у понеділок, 30 жовтня. Також вчора у Львові померла пацієнтка, якій першій в Україні пересадили серце та легені.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 30 жовтня.

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Обстріл маршрутки у Херсоні

У Херсоні стався обстріл пасажирського автобуса з боку окупаційних сил. Що щонайменше чотири особи постраждали. При цьому стан однієї з постраждалих жінок вкрай серйозний.

Обстріляна маршрутка у Херсоні
Обстріляна маршрутка у Херсоні. Фото: телеграм Романа Мрочка

Понад 123 млн гривень нагороди військовим

Міністерство оборони України здійснило аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.

Військовий тримає гроші
Військовий тримає гроші. Фото: nikopolnews.net

Збільшилася кількість загиблих після удару по терміналу "Нової пошти"

У Харківській області зросла кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня. Вчора, 30 жовтня, у лікарні помер 25-річний чоловік.

Наслідки російського обстрілу терміналу "Нової пошти" в Харківській області
Наслідки російського обстрілу терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Спалах гепатиту А

Вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання. Такі заходи безпеки пов'язані зі спалахом вірусного гепатиту A.

Пацієнти в лікарні
Пацієнти в лікарні. Фото ілюстративне: УНІАН

Смерть пацієнтки після трансплантації

У Львові померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.

38-річна Ніна з Київщини, яка отримала нові органи
38-річна Ніна з Київщини, яка отримала нові органи. Фото: Facebook

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