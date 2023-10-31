Обстрел Херсона, вспышка гепатита и смерть пациентки после трансплантации — новости 30 октября
В Херсоне оккупанты обстреляли маршрутку, есть раненые, в Виннице школьников отправили на дистанционное обучение из-за вспышки гепатита группы А, в понедельник, 30 октября. Также вчера во Львове умерла пациентка, которой первой в Украине пересадили сердце и легкие.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 30 октября.
Обстрел маршрутки в Херсоне
В Херсоне произошел обстрел пассажирского автобуса со стороны оккупационных сил. По меньшей мере четыре человека пострадали. При этом состояние одной из пострадавших женщин крайне серьезное.
Более 123 млн гривен награды военным
Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, которые не участвовали в боевых действиях или не выполняли военные задачи.
Увеличилось количество погибших после удара по терминалу "Новой почты"
В Харьковской области возросло количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября. Вчера, 30 октября, в больнице скончался 25-летний мужчина.
Вспышка гепатита А
Винницких школьников с понедельника, 30 октября, отправили на дистанционную учебу. Такие меры безопасности связаны со вспышкой вирусного гепатита A.
Смерть пациентки после трансплантации
Во Львове умерла 38-летняя пациентка из Киевщины, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце от посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.
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