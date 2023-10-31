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Обстрел Херсона, вспышка гепатита и смерть пациентки после трансплантации — новости 30 октября

31 октября 2023 08:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Обстрел Херсона, вспышка гепатита и смерть пациентки после трансплантации — новости 30 октября
Изуродованная маршрутка в результате вражеских обстрелов. Фото: телеграмм Начальника Херсонской ОВА Романа Мрочко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Херсоне оккупанты обстреляли маршрутку, есть раненые, в Виннице школьников отправили на дистанционное обучение из-за вспышки гепатита группы А, в понедельник, 30 октября. Также вчера во Львове умерла пациентка, которой первой в Украине пересадили сердце и легкие.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 30 октября.

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Обстрел маршрутки в Херсоне

В Херсоне произошел обстрел пассажирского автобуса со стороны оккупационных сил. По меньшей мере четыре человека пострадали. При этом состояние одной из пострадавших женщин крайне серьезное.

Обстрелянная маршрутка в Херсоне
Обстрелянная маршрутка в Херсоне. Фото: телеграмм Романа Мрочко

Более 123 млн гривен награды военным

Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, которые не участвовали в боевых действиях или не выполняли военные задачи.

Военный держит деньги
Военный держит деньги. Фото: nikopolnews.net

Увеличилось количество погибших после удара по терминалу "Новой почты"

В Харьковской области возросло количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября. Вчера, 30 октября, в больнице скончался 25-летний мужчина.

Последствия российских обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области
Последствия российских обстрелов терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Вспышка гепатита А

Винницких школьников с понедельника, 30 октября, отправили на дистанционную учебу. Такие меры безопасности связаны со вспышкой вирусного гепатита A.

Пациенты в больнице
Пациенты в больнице. Фото иллюстративное: УНИАН

Смерть пациентки после трансплантации

Во Львове умерла 38-летняя пациентка из Киевщины, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце от посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.

38-летняя Нина из Киевщины, получившая новые органы
38-летняя Нина из Киевщины, получившая новые органы. Фото: Facebook

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