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Обстріл Херсонщини, Буданов в розшуку, доплати військовим: головні новини 3 жовтня

4 жовтня 2023 08:30
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Ілля Рябінін
редактор
Головні новини 3 жовтня — події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні армія Росії обстріляла Херсон із застосуванням артилерії та авіації, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотирьох поранено. Натомість в Росії оголосили в розшук Кирила Буданова та Олексія Арестовича за звинуваченням у тероризмі та екстремізмі. А у Міністерстві оборони України заявили про початок доплат українським військовим. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 3 жовтня, які ви могли пропустити.

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Обстріл Херсонщини

ЗС РФ здійснили черговий віроломний обстріл селища Антонівка Херсонської області. Для удару ворог застосував важкі винищувачі Су-30 з керованими авіабомбами та артилерійські установки. Внаслідок удару загинула 1 людина, ще 4 зазнали поранень. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження.

Наслідки авіаудару по Херсонщині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Буданов та Арестович в російському розшуку

Слідчий комітет Росії оголосив у розшук голову Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича. Їм "інкримінують" звинувачення у "тероризмі" та "екстремізмі". Навіть заочно повідомили про їхній арешт. Також обох оголосили в розшук на території самопроголошеної квазі-держави ДНР. 

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: google.com

Доплати військовим збільшать

Також за повідомленням Міністерства оборони України, військовослужбовцям почнуть нараховувати оновлені суми грошового забезпечення. Сьогодні списки військовослужбовців оновили: ознайомитися з ним можна тут.

Доплати у 100 тис. грн у ЗСУ — кому ще з військових призначили виплати
Українські військові. Фото: google.com

Запрацювали всі чорноморські порти

Ну й також в Україні запрацювали всі чорноморські порти, про що повідомляє Bloomberg. Не дивлячись на російські погрози, новим безпечним проходом скористалися вже 10 кораблів. А міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків.

Запрацювали всі чорноморські порти
Український порт "Чорноморськ". Фото: РБК-Україна

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