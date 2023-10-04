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Обстрел Херсонщины, Буданов в розыске, доплаты военным: главные новости 3 октября

4 октября 2023 08:30
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Илья Рябинин
редактор
Главные новости 3 октября — события и итоги
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня армия России обстреляла Херсон с применением артиллерии и авиации, в результате чего один человек погиб, еще четверо ранены. В России объявили в розыск Кирилла Буданова и Алексея Арестовича по обвинению в терроризме и экстремизме. А в Министерстве обороны Украины заявили о начале доплат украинским военным.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 3 октября, которые вы могли пропустить.

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Обстрел Херсонщины

ВС РФ произвели очередной вероломный обстрел поселка Антоновка Херсонской области. Для удара враг использовал тяжелые истребители Су-30 с корректируемыми авиабомбами и артиллерийские установки. В результате удара 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Генпрокуратура открыла уголовное производство.

Последствия авиаудара по Херсону. Фото: Офис Генерального прокурора

Буданов и Арестович в российском розыске

Следственный комитет России объявил в розыск главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича. Им "инкриминируют" обвинения в "терроризме" и "экстремизме". Даже заочно сообщили об их аресте. Также обоих объявили в розыск на территории самопровозглашенного квази-государства ДНР.

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: google.com

Доплаты военным увеличат

Также, по сообщению Министерства обороны Украины, военнослужащим начнут начислять обновленные суммы денежного довольствия. Сегодня списки военнослужащих обновили: ознакомиться с ним можно здесь.

Доплаты в 100 тыс. грн в ВСУ — кому еще из военных назначили выплаты
Украинские военные. Фото: google.com

Заработали все черноморские порты

Ну и также в Украине заработали все черноморские порты, о чем сообщает Bloomberg. Несмотря на российские угрозы, новым безопасным проходом воспользовались уже 10 кораблей. А международные страховые компании начали восстанавливать покрытие страховых рисков.

Заработали все черноморские порты
Украинский порт "Черноморск". Фото: РБК-Украина

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