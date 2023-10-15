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Обстріл Херсонщини, перемога збірної України та військова допомога Польщі: новини 14 жовтня

15 жовтня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл Херсонщини, перемога збірної України та військова допомога Польщі: новини 14 жовтня
Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: пресслужба очільника уряду
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 14 жовтня, росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії. Також стало відомо, коли Україна отримає далекобійні бомби GLSDB. Крім того, збірна України з футболу здобула важку перемогу над Північною Македонією.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 14 жовтня, які ви могли пропустити.

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Моравецький відповів, чи продовжує Польща надавати Україні військову допомогу

військова допомога
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: dw.com

У Польщі не зупиняли передачу зброї для України, зараз її передають за минулими контрактами. Варшава завжди має зв'язок зі США щодо постачання військової допомоги для ЗСУ. 

Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка

обстріли Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини. Ілюстративне фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.

Стало відомо, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB

бомби GLSDB для ЗСУ
Ракета GLSDB. Ілюстративне фото: Defense Express

Компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх уже цієї зими.

Україна здобула важку перемогу над Північною Македонією

Георгій Судаков
Забитий м'яч Георгія Судакова. Фото: REUTERS/David W Cerny

У Празі завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Північної Македонії. До гри команди мали однакову кількість очок.

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Вірменія визнала юрисдикцію Гаазького суду, який видав ордер на Путіна
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян. Фото: The Armenian Prelacy

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту. Таким чином ця країна визнала юрисдикцію Гаазького суду, який видав ордер на арешт Путіна. 

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