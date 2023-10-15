Обстріл Херсонщини, перемога збірної України та військова допомога Польщі: новини 14 жовтня
Сьогодні, 14 жовтня, росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії. Також стало відомо, коли Україна отримає далекобійні бомби GLSDB. Крім того, збірна України з футболу здобула важку перемогу над Північною Македонією.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 14 жовтня, які ви могли пропустити.
Моравецький відповів, чи продовжує Польща надавати Україні військову допомогу
У Польщі не зупиняли передачу зброї для України, зараз її передають за минулими контрактами. Варшава завжди має зв'язок зі США щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Російські окупанти вчергове обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок цього одна жінка загинула.
Стало відомо, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB
Компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх уже цієї зими.
Україна здобула важку перемогу над Північною Македонією
У Празі завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Північної Македонії. До гри команди мали однакову кількість очок.
Вірменія визнала юрисдикцію Гаазького суду, який видав ордер на Путіна
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту. Таким чином ця країна визнала юрисдикцію Гаазького суду, який видав ордер на арешт Путіна.
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