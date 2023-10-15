Обстрел Херсонской области, победа сборной Украины и военная помощь Польши: новости 14 октября

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: пресс-служба главы правительства

Сегодня, 14 октября, россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Также стало известно, когда Украина получит дальнобойные бомбы GLSDB. Кроме того, сборная Украины по футболу одержала трудную победу над Северной Македонией.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 14 октября, которые вы могли пропустить.

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Моравецкий ответил, продолжает ли Польша оказывать Украине военную помощь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com

В Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас его передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Россияне обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

Последствия обстрела Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав, что в Херсонской области. В результате одна женщина погибла.

Стало известно, когда ВСУ получат дальнобойные бомбы

Ракета GLSDB. Иллюстративное фото: Defense Express

Компания Boeing/Saab, специализирующаяся на изготовлении оружия, планирует передать Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Наши Вооруженные Силы должны получить их уже этой зимой.

Украина одержала тяжелую победу над Северной Македонией

Забитый мяч Георгия Судакова. Фото: REUTERS/David W Cerny

В Праге завершился матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Северной Македонией. До игры команды имели одинаковое количество очков.

Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина

Президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: The Armenian Prelacy

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава. Таким образом, эта страна признала юрисдикцию Гаагского суда, который выдал ордер на арест Путина.

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