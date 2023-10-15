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Обстрел Херсонской области, победа сборной Украины и военная помощь Польши: новости 14 октября

15 октября 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел Херсонской области, победа сборной Украины и военная помощь Польши: новости 14 октября
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: пресс-служба главы правительства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 14 октября, россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Также стало известно, когда Украина получит дальнобойные бомбы GLSDB. Кроме того, сборная Украины по футболу одержала трудную победу над Северной Македонией.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 14 октября, которые вы могли пропустить.

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Моравецкий ответил, продолжает ли Польша оказывать Украине военную помощь

военная помощь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com

В Польше не останавливали передачу оружия для Украины, сейчас его передают по прошлым контрактам. Варшава всегда имеет связь с США по поставке военной помощи для ВСУ.

Россияне обстреляли Херсонскую область: погибла женщина

обстрелы Херсонщины
Последствия обстрела Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Берислав, что в Херсонской области. В результате одна женщина погибла.

Стало известно, когда ВСУ получат дальнобойные бомбы

бомбы GLSDB для ВСУ
Ракета GLSDB. Иллюстративное фото: Defense Express

Компания Boeing/Saab, специализирующаяся на изготовлении оружия, планирует передать Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Наши Вооруженные Силы должны получить их уже этой зимой.

Украина одержала тяжелую победу над Северной Македонией

Георгий Судаков
Забитый мяч Георгия Судакова. Фото: REUTERS/David W Cerny

В Праге завершился матч квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Северной Македонией. До игры команды имели одинаковое количество очков.

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Президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: The Armenian Prelacy

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