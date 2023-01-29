Обстріл херсонського порту — стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Херсонський морський порт

Через атаку рф на херсонський порт пошкоджено судна іноземних компаній. Окрім того, стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська ОВА.

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Як зазначають у Херсонській ОВА, внаслідок нещодавньої атаки армії рф на порт, пошкоджено два іноземні судна.

"Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", — йдеться у повідомленні.

На щастя, екіпажу пошкодженого іноземного судна вдалося локалізувати витік нафтопродуктів у Дніпро.

Нагадаємо, два турецькі судна 25 січня отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки росії.

Раніше у ДСНС повідомляли, що через чергову атаку росії у Херсоні виникло п'ять масштабних пожеж. Загалом, рятувальникам довелося виїздити на місця прильотів 11 разів.

Зазначається, що опісля ворожого прильоту в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Також ворожий снаряд прилетів в приміщення однієї з лікарень міста без послідуючо го загорання. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Інший снаряд влучив у перший поверх будівлі. Там загинула людина. Ще одного постраждалого рятувальники відвезли до лікарні. Вже після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі.

Окрім того, рятувальники прибрали тролейбусні дроти, які обірвалися внаслідок обстрілу та заблокували рух транспорту.

Ввечері снаряд влучив у приватний житловий будинок. Рятувальники допомогли відкрити двері, які заблокували вихід двом потерпілим.