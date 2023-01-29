Обстрел херсонского порта — произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр
Из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом в Telegram сообщает Херсонская ОВА.
-
В Харькове оккупанты попали в жилой дом: половина здания уничтожена
-
Вопреки Конституции: Эрдоган рассказал, что планирует третий раз идти в президенты Турции
-
В ДТЭК рассказали о лимитах потребления электроэнергии на 30 января
-
Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего
-
Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024
-
После обстрела Херсона в городе возникло пять масштабных пожаров: ГСЧС рассказали подробности
-
"Нужно уменьшить дозу боярышника": в Укрпочте потролили Захарову и отвергли фейки о "нацистских" марках
-
"Должны сделать время нашим оружием": Зеленский намекнул на ускорение темпа поставки оружия
-
В Киевской области правоохранители спасли детей, оказавшихся посреди замерзшей реки
-
Украинские знаменитости собрали более миллиона гривен на антидроновый комплекс
Подробности
Как отмечают в Херсонской ОВА, в результате недавней атаки армии рф на порт, повреждены два иностранных судна.
"Русским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", — говорится в сообщении.
К счастью, экипажу поврежденного иностранного судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов в Днепр.
Напомним, два турецких судна 25 января получили повреждение шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки россии.
Ранее в ГСЧС сообщали, что из-за очередной атаки россии в Херсоне возникло пять масштабных пожаров. В общей сложности спасателям пришлось выезжать на места прилетов 11 раз.
Отмечается, что после вражеского прилета в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль. Также вражеский снаряд прилетел в помещение одной из больниц города без последующего возгорания. В результате пострадали два человека.
Другой снаряд попал в первый этаж здания. Там погиб человек. Еще одного пострадавшего спасатели увезли в больницу. Уже после обеда вспыхнуло в кабинете на втором этаже 4-этажного административного здания.
Кроме того, спасатели убрали троллейбусные провода, которые оборвались в результате обстрела и заблокировали движение транспорта.
Вечером снаряд попал в частный жилой дом. Спасатели помогли открыть дверь, которая заблокировала выход двум пострадавшим.