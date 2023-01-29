Обстрел херсонского порта — произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Херсонский морской порт

Из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом в Telegram сообщает Херсонская ОВА.

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Как отмечают в Херсонской ОВА, в результате недавней атаки армии рф на порт, повреждены два иностранных судна.

"Русским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", — говорится в сообщении.

К счастью, экипажу поврежденного иностранного судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов в Днепр.

Напомним, два турецких судна 25 января получили повреждение шрапнелью в порту Херсона в результате ракетной атаки россии.

Ранее в ГСЧС сообщали, что из-за очередной атаки россии в Херсоне возникло пять масштабных пожаров. В общей сложности спасателям пришлось выезжать на места прилетов 11 раз.

Отмечается, что после вражеского прилета в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль. Также вражеский снаряд прилетел в помещение одной из больниц города без последующего возгорания. В результате пострадали два человека.

Другой снаряд попал в первый этаж здания. Там погиб человек. Еще одного пострадавшего спасатели увезли в больницу. Уже после обеда вспыхнуло в кабинете на втором этаже 4-этажного административного здания.

Кроме того, спасатели убрали троллейбусные провода, которые оборвались в результате обстрела и заблокировали движение транспорта.

Вечером снаряд попал в частный жилой дом. Спасатели помогли открыть дверь, которая заблокировала выход двум пострадавшим.