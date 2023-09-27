Головні новини 26 вересня: події та підсумки | Новини.LIVE

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У ніч на 26 вересня окупанти жорстоко обстріляли цивільну інфраструктуру у кількох регіонах України. Також у цей день Президент Зеленський провів ставку, а у РФ намагаються приховати факт смерті командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Новини.LIVE зібрали для Вас головні новини 26 вересня.

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Зеленський схвалив закон про обов'язкове звітування політичних партій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Blair Gable

У вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9419-1 про відновлення звітування політичних партій. Відновлення партійного звітування про фінанси — це одна з вимог громадського сектору та G7.

Виробництво зброї та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті.

Атаки окупантів на Україну

Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок, пошкоджена припортова та прикордонна інфраструктура, зерносховища, адмінбудівлі. Також двоє цивільних водіїв отримали поранення.

Також вночі окупанти завдали удару по Черкаській області. Є влучання в інфраструктурний об’єкт.

А зранку російські терористи влучили по одному з підприємств Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня. Архівне фото: Ігор Клименко/МВС

Росія намагається довести, що командувач Чорноморського флоту живий

Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Фото: росЗМІ

Російське Міністерство оборони розкрило кадри засідання своєї колегії, на яких нібито видно командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. До цього українські військові повідомляли про його ліквідацію. У ССО відреагували на це "воскресіння".

На Полтавщині пролунав потужний вибух

У вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі. На оприлюднених кадрах можна побачити, як над місцем вибуху здійнялася масштабна пожежа та піднялася стіна густого сірого диму.

Наслідки вибуху на Полтавщині. Фото: скриншот

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