Главные новости 25 сентября: события и итоги | Новини.LIVE

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Обстрел Украины, "воскрешение" командира флота РФ и ставка Зеленского: главные новости 26 сентября

27 сентября 2023 08:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
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7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь на 26 сентября оккупанты жестоко обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Также в этот день президент Зеленский провел ставку, а в РФ пытаются скрыть факт смерти командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Новини.LIVE собрали для Вас главные новости 26 сентября.

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Зеленский одобрил закон об обязательной отчетности политических партий

Зеленский возобновил отчет партий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Blair Gable

Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий. Восстановление партийной отчетности о финансах — это одно из требований общественного сектора и G7.

Производство оружия и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.

Атаки оккупантов на Украину

Пожар по прилету
Спасатели тушат пламя. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков, повреждена припортовая и пограничная инфраструктура, зернохранилища, админздания. Также двое гражданских водителей получили ранения.

Также ночью оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть попадание в инфраструктурный объект.

Обстрел Черкащины

А утром российские террористы попали по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.

Обстрелянное предприятие в Кривом Роге
Последствия обстрелов Кривого Рога 8 сентября. Архивное фото: Игорь Клименко/МВД

Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом жив

Россия "воскресила" командующего Черноморским флотом
Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Фото: росСМИ

Российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы видны командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации. В ССО отреагировали на это "воскрешение".

В Полтавской области раздался мощный взрыв

Во вторник, 26 сентября, в Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв. Причиной взрыва явилась разгерметизация на магистральном газопроводе. На обнародованных кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднялся пожар и поднялась стена густого серого дыма.

Столб дыма
Последствия взрыва в Полтавской области. Фото: скриншот

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