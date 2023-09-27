Главные новости 25 сентября: события и итоги | Новини.LIVE

Обстрел Украины, "воскрешение" командира флота РФ и ставка Зеленского: главные новости 26 сентября
В ночь на 26 сентября оккупанты жестоко обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Также в этот день президент Зеленский провел ставку, а в РФ пытаются скрыть факт смерти командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.
Новини.LIVE собрали для Вас главные новости 26 сентября.
Зеленский одобрил закон об обязательной отчетности политических партий
Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9419-1 о возобновлении отчетности политических партий. Восстановление партийной отчетности о финансах — это одно из требований общественного сектора и G7.
Производство оружия и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку
Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.
Атаки оккупантов на Украину
В результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков, повреждена припортовая и пограничная инфраструктура, зернохранилища, админздания. Также двое гражданских водителей получили ранения.
Также ночью оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть попадание в инфраструктурный объект.
А утром российские террористы попали по одному из предприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. Информация о последствиях еще уточняется.
Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом жив
Российское Министерство обороны раскрыло кадры заседания своей коллегии, на которых якобы видны командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. До этого украинские военные сообщали о его ликвидации. В ССО отреагировали на это "воскрешение".
В Полтавской области раздался мощный взрыв
Во вторник, 26 сентября, в Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв. Причиной взрыва явилась разгерметизация на магистральном газопроводе. На обнародованных кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднялся пожар и поднялась стена густого серого дыма.
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