Обстріли Донеччини: за добу 10 лютого загинула одна цивільна людина, четверо поранені

Росія продовжує тероризувати жителів Донеччини

Протягом доби 10 лютого внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донеччини. Ще четверо цивільних були поранені.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Жертви російських обстрілів

Як повідомив Кириленко, за 10 лютого росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Красній Горі. Ще чотири людини в області одержали поранення.

Чиновник також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії загинуло 1357 жителів Донеччини, 3024 — отримали поранення.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний", — наголосив він.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що протягом доби російські окупанти завдали численних ударів по мирних містах і селах Донецької області. Під обстріл потрапили навіть населені пункти у глибокому тилу.

Також повідомлялося, що протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.