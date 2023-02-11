Обстрелы Донецкой области: за сутки 10 февраля погиб один гражданский человек, четверо ранены

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены
В течение суток 10 февраля в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса. Еще четверо гражданских были ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
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Жертвы российских обстрелов
Как сообщил Кириленко, за 10 февраля россияне убили одного жителя Донбасса — в Красной Горе. Еще четыре человека в области получили ранения.
Чиновник также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с начала полномасштабного вторжения России погибли 1357 жителей Донбасса, 3024 получили ранения.
"Каждый военный преступник будет наказан", — подчеркнул он.
Напомним, 9 февраля сообщалось, что в течение суток российские кафиры нанесли многочисленные удары по мирным городам и селам Донецкой области. Под обстрелы попали даже населенные пункты в глубоком тылу.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.