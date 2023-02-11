Обстрелы Донецкой области: за сутки 10 февраля погиб один гражданский человек, четверо ранены

Россия продолжает терроризировать жителей Донецкой области

В течение суток 10 февраля в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса. Еще четверо гражданских были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Жертвы российских обстрелов

Как сообщил Кириленко, за 10 февраля россияне убили одного жителя Донбасса — в Красной Горе. Еще четыре человека в области получили ранения.

Чиновник также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения России погибли 1357 жителей Донбасса, 3024 получили ранения.

"Каждый военный преступник будет наказан", — подчеркнул он.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что в течение суток российские кафиры нанесли многочисленные удары по мирным городам и селам Донецкой области. Под обстрелы попали даже населенные пункты в глубоком тылу.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.