Очільник МЗС Естонії розповів про перспективи України вступу до ЄС та НАТО

Урмас Рейнсалу

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу розповів, що серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість щодо розширення ЄС. За його словами, переговори щодо вступу України в Союз не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою. Рейнсалу зазначив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО простіше.

Про це очільник МЗС Естонії заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Рейнсалу відповів на питання журналістів, чи можуть переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочатися вже цього року.

Глава МЗС Естонії наголосив, що це політичне рішення.

"Як було політичним рішенням надання вам кандидатського статусу в червні минулого року. Одна справа — об'єктивні критерії, і я впевнений, що Україна з її рішучістю виконає всі ці сім цілей, які були названі. Потім справа перейде до ухвалення політичних рішень. Серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість у цьому сенсі. І мова навіть не конкретно про Україну, а про розширення ЄС як таке", — розповів Рейнсалу.

Він наголосив, що якщо ми не зможемо зробити це в такі психологічно драматичні часи, то ми будемо нездатні зробити це в більш психологічно спокійні часи. За його словами, у ці суворі часи повинен використовуватися імпульс та тиск, щоб активізувати ці переговори.

"Ніхто не наважиться сказати, що вони політично виступають проти вас. Проте є нескінченний список технократичних нюансів та аргументів. Але треба говорити відверто: це питання про політичну волю, а не про якусь технократію", — зазначив Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Естонії вважає, що переговори не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою.

"Якщо ми так зробимо, по суті, ми скажемо, що путін має право вето. Якщо згадаємо, це і було його основною вимогою, не пускати Україну в євроатлантичні структури. Якщо ми скажемо, що все буде заморожено, що всі ці здобутки та процеси будуть заморожені до закінчення війни, то в певному сенсі путін психологічно отримає те, що хотів, грубо кажучи", — наголосив Рейнсалу.

За його словами, Естонії знадобилося близько семи років для вступу до ЄС після того, як країна отримала статус кандидата. Він вважає, що величезні зусилля, які роблять українці, могли б скоротити цей час. Глава МЗС зазначив, що йдеться не про місяці, а про роки.

Рейнсалу заявив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО простіше.

"Цікаво, як швидко зараз Україна звертається до стандартів НАТО, саме життя це диктує. Інша справа — політичний аспект. Дуже важливо, щоб на Вільнюському саміті був чіткий сигнал про подальші дії НАТО щодо того, щоб бачити Україну повноправним членом НАТО. І не просто риторика про те, що "двері відчинені". Все змінилось. Почалась війна. Президент Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО. Це є об'єктивна реальність. НАТО також має дати відповідь на це", — сказав міністр закордонних справ Естонії.

Він наголосив, що наразі ніхто не говорить про те, що під час нинішньої війни Україна стане повноправним членом НАТО.

"Після війни, коли ситуацію буде зафіксовано, я не бачу альтернативного шляху. Якщо хтось запропонує відкласти це на невизначене майбутнє чи заморозити практичні процеси приєднання, то така нерішучість могла б бути інтерпретована як те, що росія може знову напасти на Україну", — додав Рейнсалу.

Нагадаємо, офіційний Таллінн не планує закривати посольство росії в країні. Окрім того, Естонія не планує висилати всіх російських дипломатів.