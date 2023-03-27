Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Очільник МЗС Естонії розповів про перспективи України вступу до ЄС та НАТО arrow

Очільник МЗС Естонії розповів про перспективи України вступу до ЄС та НАТО

27 березня 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Урмас Рейнсалу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу розповів, що серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість щодо розширення ЄС. За його словами, переговори щодо вступу України в Союз не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою. Рейнсалу зазначив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО простіше.

Про це очільник МЗС Естонії заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Деталі

Рейнсалу відповів на питання журналістів, чи можуть переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочатися вже цього року. 

Глава МЗС Естонії наголосив, що це політичне рішення.

"Як було політичним рішенням надання вам кандидатського статусу в червні минулого року. Одна справа — об'єктивні критерії, і я впевнений, що Україна з її рішучістю виконає всі ці сім цілей, які були названі. Потім справа перейде до ухвалення політичних рішень. Серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість у цьому сенсі. І мова навіть не конкретно про Україну, а про розширення ЄС як таке", — розповів Рейнсалу.

Він наголосив, що якщо ми не зможемо зробити це в такі психологічно драматичні часи, то ми будемо нездатні зробити це в більш психологічно спокійні часи. За його словами, у ці суворі часи повинен використовуватися імпульс та тиск, щоб активізувати ці переговори.

"Ніхто не наважиться сказати, що вони політично виступають проти вас. Проте є нескінченний список технократичних нюансів та аргументів. Але треба говорити відверто: це питання про політичну волю, а не про якусь технократію", — зазначив Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Естонії вважає, що переговори не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою. 

"Якщо ми так зробимо, по суті, ми скажемо, що путін має право вето. Якщо згадаємо, це і було його основною вимогою, не пускати Україну в євроатлантичні структури. Якщо ми скажемо, що все буде заморожено, що всі ці здобутки та процеси будуть заморожені до закінчення війни, то в певному сенсі путін психологічно отримає те, що хотів, грубо кажучи", — наголосив Рейнсалу.

За його словами, Естонії знадобилося близько семи років для вступу до ЄС після того, як країна отримала статус кандидата. Він вважає, що величезні зусилля, які роблять українці, могли б скоротити цей час. Глава МЗС зазначив, що йдеться не про місяці, а про роки. 

Рейнсалу заявив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО простіше. 

"Цікаво, як швидко зараз Україна звертається до стандартів НАТО, саме життя це диктує. Інша справа — політичний аспект. Дуже важливо, щоб на Вільнюському саміті був чіткий сигнал про подальші дії НАТО щодо того, щоб бачити Україну повноправним членом НАТО. І не просто риторика про те, що "двері відчинені". Все змінилось. Почалась війна. Президент Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО. Це є об'єктивна реальність. НАТО також має дати відповідь на це", — сказав міністр закордонних справ Естонії.

Він наголосив, що наразі ніхто не говорить про те, що під час нинішньої війни Україна стане повноправним членом НАТО. 

"Після війни, коли ситуацію буде зафіксовано, я не бачу альтернативного шляху. Якщо хтось запропонує відкласти це на невизначене майбутнє чи заморозити практичні процеси приєднання, то така нерішучість могла б бути інтерпретована як те, що росія може знову напасти на Україну", — додав Рейнсалу.

Нагадаємо, офіційний Таллінн не планує закривати посольство росії в країні. Окрім того, Естонія не планує висилати всіх російських дипломатів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з фото

08:22 ​​​​​​​У Криму на пляжах обладнали вогневі позиції

08:14 Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф

08:05 Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами

08:01 У Конгресі заявили, що Китай приховує, що має доступ до даних користувачів TikTok

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 У росії заявили про створення дрону "Їжак", який здатен пошкоджувати броньовану техніку

07:53 Саутгейт назвав найкращих гравців у матчі Англії та України

07:48 Генштаб ЗСУ відзвітував про успішні атаки по позиціях ворога: що втратила російська армія

07:39 Аналітики пояснили, чому путін штурмує Бахмут і Авдіївку та що змусить його розпочати переговори

07:31 Курс валют в Україні 27 березня: скільки коштують долар та євро

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 08:14

Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф

None 27 Березень 08:27

Військовим надаватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами

None 27 Березень 08:18

У Конгресі заявили, що Китай приховує, що має доступ до даних користувачів TikTok

None 27 Березень 08:00

У росії заявили про створення дрону "Їжак", який здатен пошкоджувати броньовану техніку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB