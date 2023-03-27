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Глава МИД Эстонии рассказал о перспективах Украины вступления в ЕС и НАТО

27 марта 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Урмас Рейнсалу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что среди некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность по расширению ЕС. По его словам, переговоры по вступлению Украины в Союз не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя. Рейнсалу отметил, что по объективным критериям стать членом НАТО проще.

Об этом глава МИД Эстонии заявил в интервью РБК-Украина.

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Подробности

Рейнсалу ответил на вопросы журналистов, могут ли переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начаться уже в этом году.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что это политическое решение.

"Как было политическим решением предоставление вам кандидатского статуса в июне прошлого года. Одно дело — объективные критерии, и я уверен, что Украина с ее решимостью выполнит все эти семь целей, которые были названы. Затем дело перейдет к принятию политических решений. Среди некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле. И речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как таковом", — рассказал Рейнсалу.

Он подчеркнул, что если мы не сможем сделать это в столь психологически драматические времена, то мы будем неспособны сделать это в более психологически спокойные времена. По его словам, в эти суровые времена должен использоваться импульс и давление, чтобы активизировать эти переговоры.

"Никто не решится сказать, что они политически выступают против вас. Однако есть бесконечный список технократических нюансов и аргументов. Но надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии", — отметил Рейнсалу.

Министр иностранных дел Эстонии считает, что переговоры не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя.

"Если мы так сделаем, по сути, мы скажем, что путин имеет право вето. Если вспомним, это и было его основным требованием, не пускать Украину в евроатлантические структуры. Если мы скажем, что все будет заморожено, что все эти достижения и процессы будут заморожены до окончания войны, то в определенном смысле путин психологически получит то, что хотел, грубо говоря", — подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, Эстонии понадобилось около семи лет для вступления в ЕС после того, как страна получила статус кандидата. Он считает, что огромные усилия, которые предпринимают украинцы, могли бы сократить это время. Глава МИД отметил, что речь идет не о месяцах, а о годах.

Рейнсалу заявил, что по объективным критериям стать членом НАТО проще.

"Интересно, как быстро сейчас Украина обращается к стандартам НАТО, сама жизнь диктует. Другое дело — политический аспект. Очень важно, чтобы на Вильнюсском саммите был четкий сигнал о дальнейших действиях НАТО относительно того, чтобы видеть Украину полноправным членом НАТО. И не просто риторика о том, что "дверь открыта". Все изменилось. Началась война. Президент Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Это объективная реальность. НАТО также должна дать ответ на это", — сказал министр иностранных дел Эстонии.

Он подчеркнул, что пока никто не говорит о том, что во время нынешней войны Украина станет полноправным членом НАТО.

"После войны, когда ситуация будет зафиксирована, я не вижу альтернативного пути. Если кто-нибудь предложит отложить это на неопределенное будущее или заморозить практические процессы присоединения, то такая нерешительность могла бы быть интерпретирована как то, что россия может снова напасть на Украину", — добавил Рейнсалу.

Напомним, официальный Таллин не планирует закрывать посольство россии в стране. Кроме того, Эстония не планирует высылать всех российских дипломатов.

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