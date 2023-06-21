Очільник НАБУ Семен Кривонос. Фото: google.com

З початку березня очільником Національного антикорупційного бюро України став 40-річний Семен Кривонос. Стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський телефонував Кривоносу щодо резонансної справи про судилище екс-керівника Верховного суду України Всеволода Князєва.

Про це розповів Семен Кривонос в інтервʼю для УКРІНФОРМ.

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На питання журналіста, чи обговорював Кривонос затримання Князєва з Президентом, глава НАБУ відповів, що так. Український гарант сам зателефонував очільнику антикорупційного органу.

"Якщо говорити про мою розмову з Президентом, то вона була, після затримання голови Верховного Суду та початку обшуків у будівлі Верховного Суду. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабара. Це був весь контекст розмови", — сказав Кривонос.

Реакція Зеленського

За словами Кривоноса, Президент України поставився до цього виважено та майже без емоцій.

"Він дуже рівно та зважено до цього віднісся. Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю, що це отримання хабара. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій — ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", — сказав очільник НАБУ Семен Кривонос.

Очільник НАБУ розповів про дзвінок від Зеленського щодо справи Князєва. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, антикорупційні силові структури виявили та вилучили майже 500 тисяч доларів США готівкою. Ці гроші, зазначають правоохоронці, були сховані фігурантами кримінальної справи, у якій проходить і колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Згодом Всеволода Князєва взяли під варту з альтернативною заставою в 107 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.