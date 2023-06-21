Очільник НАБУ розповів про дзвінок від Зеленського щодо справи Князєва
З початку березня очільником Національного антикорупційного бюро України став 40-річний Семен Кривонос. Стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський телефонував Кривоносу щодо резонансної справи про судилище екс-керівника Верховного суду України Всеволода Князєва.
Про це розповів Семен Кривонос в інтервʼю для УКРІНФОРМ.
Зеленський дзвонив очільнику НАБУ
На питання журналіста, чи обговорював Кривонос затримання Князєва з Президентом, глава НАБУ відповів, що так. Український гарант сам зателефонував очільнику антикорупційного органу.
"Якщо говорити про мою розмову з Президентом, то вона була, після затримання голови Верховного Суду та початку обшуків у будівлі Верховного Суду. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабара. Це був весь контекст розмови", — сказав Кривонос.
Реакція Зеленського
За словами Кривоноса, Президент України поставився до цього виважено та майже без емоцій.
"Він дуже рівно та зважено до цього віднісся. Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю, що це отримання хабара. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій — ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", — сказав очільник НАБУ Семен Кривонос.
Нагадаємо, раніше ми писали, антикорупційні силові структури виявили та вилучили майже 500 тисяч доларів США готівкою. Ці гроші, зазначають правоохоронці, були сховані фігурантами кримінальної справи, у якій проходить і колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.
Згодом Всеволода Князєва взяли під варту з альтернативною заставою в 107 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.