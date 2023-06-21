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Глава НАБУ рассказал о звонке от Зеленского по делу Князева

21 июня 2023 13:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Глава НАБУ рассказал о звонке от Зеленского по делу Князева
Руководитель НАБУ Семен Кривонос. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

С начала марта главой Национального антикоррупционного бюро Украины стал 40-летний Семен Кривонос. Стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский звонил по телефону Кривоносу по поводу резонансного дела о судилище экс-руководителя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом рассказал Семен Кривонос в интервью для УКРИНФОРМ.

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На вопрос журналиста, обсуждал ли Кривонос задержание Князева с Президентом, глава НАБУ ответил, что да. Украинский гарант сам позвонил руководителю антикоррупционного органа.

"Если говорить о моем разговоре с Президентом, то он был, после задержания председателя Верховного Суда и начала обысков в здании Верховного Суда. Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", — сказал Кривонос.

Реакция Зеленского

По словам Кривоноса, Президент Украины отнесся к этому взвешенно и почти без эмоций.

"Он очень ровно и взвешенно к этому отнесся. Не удивился. Он спросил, в чем там суть. Говорю, что это получение взятки. Он говорит: Окей, хорошо". Не было никаких эмоций: негативных или позитивных, или чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор", — сказал глава НАБУ Семен Кривонос.

 

Глава НАБУ рассказал о звонке от Зеленского по делу Князева. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что антикоррупционные силовые структуры обнаружили и изъяли почти 500 тысяч долларов США наличными. Эти деньги, отмечают правоохранители, были спрятаны фигурантами уголовного дела, по которому проходит и бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев

Добавим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Впоследствии Всеволода Князева заключили под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. Такое решение принял следователь судья ВАКС Олег Федоров.

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