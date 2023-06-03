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"Одесу обстрілюють, але там всі говорять російською": мовний скандал

3 червня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Одесу обстрілюють, але там всі говорять російською": мовний скандал
Одеса на початку війни. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вуличний музикант у Львові потрапив до мовного скандалу. Хлопця попросили перестати грати російські пісні, втім його це обурило й він почав нецензурно відповідати жінці. Підліток запевнив, що щойно приїхав з Одеси, й попри те що південь обстрілюють частіше за Львів, там "всі спілкуються російською".

Відео розповсюдилось в соцмережах. 

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Суперечка сталась через виконання вуличним музикантом пісні Цоя. Його попросили не грати російську музику, однак хлопця це обурило й він на зауваження сказав, що жінці нема чим зайнятись. 

"І взагалі, Цой — це легенда року, розумієш, а ти зараз береш і допитуєшся до мене. От нічого тобі робити, ти могла піти у своїх справах якихось, у тебе є робота, діти, сім'я, чоловік, я не знаю. А ти береш і допитуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе своїх справ немає чи що", — сказав підліток. 

На це жінка нагадала про закон, який забороняє виконувати російські пісні. Втім хлопця це не зупинило й він почав співати далі. Крім того, музикант висловив своє нерозуміння того, чому у Львові так переймаються питанням мови, адже це місто на відміну від Одеси обстрілюють менше.

"Одесу обстрілюють більше за Львів, але там всі якось спілкуються російською. Я тільки звідти приїхав. Я краще знаю хто якою мовою спілкується. До мене причепились через мову", — сказав хлопець й нецензурно вигукнув жінці напрямок руху. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику. 

Жінка сказала, що напише на хлопця заяву в поліцію. Втім наві це не зупинило музиканта від нецензурних висловлювань та виконання пісень. 

Нагадаємо, в Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною.

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