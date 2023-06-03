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"Одессу обстреливают, но там все говорят по-русски": языковой скандал

3 июня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Одессу обстреливают, но там все говорят по-русски": языковой скандал
Одесса в начале войны. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уличный музыкант во Львове попал в языковой скандал. Парня попросили перестать играть русские песни, впрочем, его это возмутило и он начал нецензурно отвечать женщине. Подросток заверил, что только что приехал из Одессы, и несмотря на то, что юг обстреливают чаще Львова, там "все общаются на русском".

Видео распространилось в соцсетях.

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Спор произошел из-за исполнения уличным музыкантом песни Цоя. Его попросили не играть русскую музыку, однако парня это возмутило и он на замечание сказал, что женщине нечем заняться.

"И вообще, Цой — это легенда года, понимаешь, а ты сейчас берешь и спрашиваешь меня. Вот нечего тебе делать, ты могла пойти в своих делах каких-то, у тебя есть работа, дети, семья, муж, я не знаю. А ты берешь и спрашиваешь до того, что я пою песни Цоя. У тебя своих дел нет что ли", — сказал подросток.

На это женщина напомнила о законе, запрещающем исполнять российские песни. Впрочем, парня это не остановило и он начал петь дальше. Кроме того, музыкант выразил свое непонимание того, почему во Львове так озабочены вопросом языка, ведь этот город в отличие от Одессы обстреливают меньше.

"Одессу обстреливают больше Львова, но там все как-то общаются на русском. Я только оттуда приехал. Я лучше знаю кто на каком языке общается. Ко мне прицепились через язык", — сказал парень и нецензурно воскликнул женщине направление движения.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Женщина сказала, что напишет заявление в полицию. Впрочем, это не остановило музыканта от нецензурных высказываний и исполнения песен.

Напомним, в Одессе бариста прошел ускоренный курс изучения украинского языка. Если только вчера работник кафе говорил, что "Адесса русскоязычный город", то уже сегодня он щебечет соловьиной.

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