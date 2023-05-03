Одіозний депутат Тищенко заявив, що ЗСУ повинні займатись захистом лісів

Депутат Микола Тищенко під час виступу у Верховній Раді 3 травня. Фото: нардеп Ярослав Железняк/Telegram

Під час засідання Верховної Ради, 3 квітня, одіозний депутат Микола Тищенко, який очолює тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держлісагентства, заявив, що захистом лісів і гір повинні займатися ЗСУ.

Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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Промова Тищенка

У середу, 3 травня, Микола Тищенко прийшов у Раду зі звітом своєї діяльності, як очільник ТСК з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держлісагентства.

"Зараз масово знищуються наші Карпати. Тільки Президент, тільки депутати, тільки наші ЗСУ мають стати на їхній захист", — заявив Тищенко.

Окрім того, щоб повідомити про знищення лісів у Карпатах, Тищенко надрукував всім депутатам на папері купу інформації про свою діяльність.

Рада не затвердила проміжний звіт ТСК

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада не затвердила проміжний звіт парламентської тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держлісагенства, яку очолює депутат Микола Тищенко.

Так, за відповідний проєкт постанови №9220 проголосували тільки 130 депутатів. Зокрема, цим документом передбачалося продовження роботи цієї ТСК на шість місяців. А втім, парламентарі не затвердили проєкт.

Крім того, документ пропонував узяти до відома проміжний звіт ТСК за 6 місяців діяльності, який "містить пропозиції та висновки Тимчасової слідчої комісії за результатами проведеного розслідування".

Що таке ТСК

Рада у жовтні 2022 року затвердила створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів та Державної екологічної інспекції України.

Згідно з пояснювальною запискою, ця ТСК мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності вказаних трьох відомств, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Ініціатором постанови про її утворення виступив Тищенко. Він і очолив ТСК. Зокрема, для цієї комісії був розроблений одяг зі спеціальними логотипами.

Одяг зі спеціальними логотипами для ТСК. Фото: Михайло Ткач/Facebook

Нагадаємо, у січні народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції, а також виключили зі складу партії. Таке рішення було ухвалене на тлі поїздки нардепа до Таїланду.

Очільник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що "не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни". Тому у "Слузі народу" вирішили ухвалити кадрові рішення щодо нардепа Миколи Тищенка.