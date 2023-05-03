Одиозный депутат Тищенко заявил, что ВСУ должны заниматься защитой лесов

Депутат Николай Тищенко во время выступления в Верховной Раде 3 мая. Фото: нардеп Ярослав Железняк/Telegram

Во время заседания Верховной Рады, 3 апреля, одиозный депутат Николай Тищенко, возглавляющий временную специальную комиссию (ВСК) по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Гослесагентства, заявил, что защитой лесов и гор должны заниматься ВСУ.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Речь Тищенко

В среду, 3 мая, Николай Тищенко пришел в Раду с отчетом своей деятельности, как глава ВСК по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Гослесагентства.

"Сейчас массово уничтожаются наши Карпаты. Только Президент, только депутаты, только наши ВСУ должны стать на их защиту", — заявил Тищенко.

Кроме того, чтобы сообщить об уничтожении лесов в Карпатах, Тищенко опубликовал всем депутатам на бумаге кучу информации о своей деятельности.

Совет не утвердил промежуточный отчет ВСК

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет парламентской временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов неэффективной деятельности Гослесагенства, возглавляемой депутатом Николаем Тищенко.

За соответствующий проект постановления №9220 проголосовали только 130 депутатов. В частности, этим документом предполагалось продолжение работы этой ВСК на шесть месяцев. Впрочем, парламентарии не утвердили проект.

Кроме того, документ предлагал принять к сведению промежуточный отчет ВСК за 6 месяцев деятельности, который "содержит предложения и выводы Временной следственной комиссии по результатам проведенного расследования".

Что такое ВСК

Совет в октябре 2022 утвердил создание временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов неэффективной деятельности Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов и Государственной экологической инспекции Украины.

Согласно пояснительной записке, эта ВСК должна расследовать возможные факты неэффективной деятельности указанных трех ведомств, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Инициатором постановления о его образовании выступил Тищенко. Он и возглавил ВСК. В частности, для этой комиссии была разработана одежда со специальными логотипами.

Одежда со специальными логотипами для ВСК. Фото: Михаил Ткач/Facebook

Напомним, в январе народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенка уволили с должности заместителя председателя фракции, а также исключили из состава партии. Такое решение было принято на фоне поездки нардепа в Таиланд.

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны". Поэтому в "Слуге народа" решили принять кадровые решения относительно нардепа Николая Тищенко.