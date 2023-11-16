Одна з топових компаній може покинути російський ринок через війну в Україні

РФ може покинути одна з найуспішніших компаній. Фото: російські ЗМІ

Повномасштабна війна в Україні, розв'язана російським президентом Володимиром Путіним, потужно вдарила по найуспішнішій технологічній компанії РФ. Йдеться про Яндекс NV, який часто називають "російським Google". Зокрема, компанія планує продати більшу частину свого бізнесу в країні.

Про це повідомляє Yahho!news.

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Яндекс домінує на ринку замовлення поїздок у країні та володіє популярною російською платформою електронної комерції.

Як передає видання, Yandex NV розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів одночасно, при цьому сторони прагнуть завершити продаж до кінця року.

"Це також була одна з найперспективніших російських технологічних компаній з точки зору глобальної експансії. За даними Reuters, служби таксі компанії працюють у восьми африканських країнах, а безпілотні автомобілі протестовані як у США, так і в Ізраїлі", — йдеться у повідомленні.

Співзасновник Яндекса Аркадій Волож, який зараз проживає в Ізраїлі, залишив посаду генерального директора після того, як ЄС включив його до списку санкцій у червні 2022 року через "матеріальну чи фінансову" підтримку російського уряду.

Тоді Волож заявив, що рішення про застосування до нього санкцій було помилковим. У серпні він виступив проти війни, публічно засудивши вторгнення як "варварство". Технічний мільярдер сказав, що він особисто нажаханий війною та співчуває тяжкому становищу українців, "чиї будинки бомблять щодня".

Проте коментарі Воложа змусили потенційних інвесторів побоюватися партнерства з материнською компанією Яндекса, повідомляє Bloomberg. Група російських магнатів, які претендують на активи, хочуть повністю розірвати відносини з голландською структурою, йдеться у звіті.

Тим часом представники Яндекса відмовилися коментувати повідомлення.

Нагадаємо, виконавчий орган Європейського Союзу подав на розгляд Європейської Ради проєкт нового пакету антиросійських санкцій. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України.