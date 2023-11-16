Одна из топовых компаний может покинуть российский рынок из-за войны в Украине

РФ может покинуть одна из самых успешных компаний. Фото: российские СМИ

Полномасштабная война в Украине, развязанная российским президентом Владимиром Путиным, мощно ударила по самой успешной технологической компании РФ. Речь идет об Яндексе NV, который часто называют "русским Google". В частности компания планирует продать большую часть своего бизнеса в стране.

Об этом сообщает Yahho! news.

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Яндекс доминирует на рынке заказа поездок по стране и владеет популярной российской платформой электронной коммерции.

Yandex NV рассматривает возможность продажи всех своих российских активов одновременно, при этом стороны стремятся завершить продажу до конца года.

"Это также была одна из самых перспективных российских технологических компаний с точки зрения глобальной экспансии. По данным Reuters, службы такси компании работают в восьми африканских странах, а беспилотные автомобили протестированы как в США, так и в Израиле", — говорится в сообщении.

Сооснователь Яндекса Аркадий Волож, который сейчас проживает в Израиле, покинул пост генерального директора после того, как ЕС включил его в список санкций в июне 2022 года из-за "материальной или финансовой" поддержки российского правительства.

Тогда Волож заявил, что решение о применении к нему санкций было ошибочным. В августе он выступил против войны, публично осудив вторжение как "варварство". Технический миллиардер сказал, что он лично напуган войной и сочувствует бедственному положению украинцев, "чьи дома бомбят каждый день".

Однако комментарии Воложи заставили потенциальных инвесторов опасаться партнерства с материнской компанией Яндекса, сообщает Bloomberg. Группа российских магнатов, претендующих на активы, хотят полностью разорвать отношения с голландской структурой, говорится в отчете.

Между тем, представители Яндекса отказались комментировать сообщения.

Напомним, исполнительный орган Европейского Союза подал на рассмотрение Европейского Совета проект нового пакета антироссийских санкций . Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.