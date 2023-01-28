Як росіяни знищили палац культури "Молодіжний": відео

До війни ПК "Молодіжний" був однією з візиток Маріуполя

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі зруйнували історичну будівлю XIX століття — палац культури "Молодіжний". Ця будівля вважалася однією з візиток міста Маріуполя.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Як був знищений палац культури "Молодіжний"

Зазначається, що під час масованих ворожих обстрілів минулого року в цьому палаці культури переховувалися сотні містян. Тепер цю історичну будівлю зруйновано.

"ПК "Молодіжний" — одна з візитівок Маріуполя, побудована ще у XIX столітті на кошти італійської родини Томазо. До Першої світової війни тут діяв готель "Континенталь" з рестораном, залом для виступів, друкарнею та магазином. Потім тут був палац праці та палац культури "Азовсталь", — розповіли у міській раді.

У 2010 році ця історична будівля перетворилася на палац культури "Молодіжний", а у 2019 році було ухвалене рішення про створення Центру сучасного мистецтва "Готель Континенталь". Тут діяли театральні студії, дитячі гуртки, відбувалися заходи в рамках фестивалю "Гогольfest".

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують руйнувати Маріуполь. Зокрема, вони продовжують зносити будинки, які мають історичне значення.

Відомо також, що у захопленому і знищеному росіянами Маріуполі остаточно знищили будівлю драматичного театру. Цей об’єкт у березні бомбардували самі російські війська під час штурму міста.

До слова, нещодавно російські окупанти щоразу пробивають чергове "дно". Цього разу ватажок так званої "ДНР" Пушилін призначив "мером" Маріуполя поліцейського Олега Моргуна, якого засуджено до 11 років тюрми.