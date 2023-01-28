Как россияне уничтожили дворец культуры "Молодежный": видео

Одна из визиток Мариуполя: как россияне уничтожили дворец культуры "Молодежный"
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе разрушили историческое здание XIX века — дворец культуры "Молодежный". Это здание считалось одной из визиток города Мариуполя.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет .
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Как был уничтожен дворец культуры "Молодежный"
Отмечается, что во время массированных вражеских обстрелов в прошлом году в этом дворце культуры скрывались сотни горожан. Теперь это историческое здание разрушено.
"ПК "Молодежный" — одна из визиток Мариуполя, построенная еще в XIX веке на средства итальянской семьи Томазо. До Первой мировой войны здесь действовал отель "Континенталь" с рестораном, залом для выступлений, типографией и магазином. Затем здесь был дворец труда и дворец культуры "Азовсталь", — рассказали в городском совете.
В 2010 году это историческое здание превратилось во дворец культуры "Молодежный", а в 2019 году было принято решение о создании Центра современного искусства "Отель Континенталь". Здесь действовали театральные студии, детские кружки, проходили мероприятия в рамках фестиваля "Гогольfest".
Напомним, что российские захватчики продолжают разрушать Мариуполь. В частности, они продолжают сносить дома, имеющие историческое значение.
Известно также, что в захваченном и уничтоженном россиянами Мариуполе окончательно уничтожили здание драматического театра. Этот объект в марте бомбили сами российские войска во время штурма города.
К слову, недавно российские оккупанты каждый раз пробивают очередное "дно". На этот раз главарь так называемой "ДНР" Пушилин назначил "мэром" Мариуполя полицейского Олега Моргуна, приговоренного к 11 годам тюрьмы.