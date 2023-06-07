Виїзд за кордон — ДПСУ посилить умови для однієї категорії чоловіків

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Як відомо, в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Право виїхати з країни мають лише певні категорії чоловіків. Проте невдовзі для однієї з них посилять контроль та перевірки.

Пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на офіційному сайті повідомив, для кого будуть посилені заходи щодо встановлення законних підстав для перетину кордону та з чим це пов'язано.

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У ДПСУ повідомили, що перевірки посилять для чоловіків, які намагаються виїхати з країни за системою "Шлях". А пов'язано це зі зловживанням.

"Одним з видів протиправної діяльності є використання порушниками для перетину держрубежу системи "Шлях" з метою подальшого неповернення на територію України", ― повідомляє пресслужба.

За аналізом прикордонників, 1,5% чоловіків, які скористалися системою "Шлях", не повернулися в Україну вчасно.

Зазначається, що найбільше зловживань виявлено у таких областях:

Тернопільська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Рівненська;

Львівська.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

"При цьому більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Окремі ФОПи зловживають наданими можливостями та за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи. В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності", — кажуть у ДПСУ.

Після посилення заходів з контролю щодо виїзду більш як 4,3 тис. особам у 2023 році було відмовлено у виїзді. Загалом від початку дії системи "Шлях" вже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

У поточному році ДПСУ направило 100 листів до "Укртрансбезпеки" щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та у визначені законодавством терміни не повернулися.

За наявною інформацією низці ліцензіатів тимчасово припинено доступ до системи "Шлях". Також на цей час триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 кримінальних проваджень за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також є люди, які вже отримали підозру у вчиненні злочину за цією статтею.

Варто зазначити, що рішення щодо пропуску водія за межі України приймають на підставі витягу з розпорядження відповідної ОВА про надання дозволу на виїзд(у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей в інформаційній системі "Шлях", адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Такий дозвіл розраховано на 60 днів. Спочатку, термін перебування за кордоном та повернення за системою був до 30 днів. Якщо особа здійснює поїздки більше ніж 30 днів, вона знову отримує дозвіл, здійснюючи ті ж кроки.

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Нагадаємо, ми писали, чи загрожує в'язниця чоловікам, які незаконно виїхали з країни.

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