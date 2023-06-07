Выезд за границу — ГПСУ усилит условия для одной категории мужчин

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Как известно, в Украине запрещен выезд за границу для военнообязанных. Право выехать из страны имеют только определенные категории мужчин. Однако вскоре для одного из них усилят контроль и проверки.

Пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на официальном сайте сообщил, для кого будут усилены меры по установлению законных оснований для пересечения границы и чем это связано.

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В ГПСУ сообщили, что проверки усилят для мужчин, которые пытаются уехать из страны по системе "Шлях". А связано это со злоупотреблением.

"Одним из видов противоправной деятельности является использование нарушителями для пересечения госграницы системы "Шлях" с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", ― сообщает пресс-служба.

По анализу пограничников, 1,5% мужчин, воспользовавшихся системой "Шлях", не вернулись в Украину вовремя.

Отмечается, что больше всего злоупотреблений обнаружено в следующих областях:

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Львовская.

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

"При этом большинство злоупотреблений отмечаются со стороны ФЛП, которым, как и крупным предприятиям-перевозчикам, предоставлена возможность внесения лиц в систему "Шлях". Отдельные ФЛП злоупотребляют предоставленными возможностями и за денежное вознаграждение, ориентировочно от 3 до 7 тыс. долларов США, предлагают свои услуги по внесению взносов". данных о лицах в систему. В отдельных случаях создается новое предприятие для осуществления противоправной деятельности", — говорят в ГПСУ.

После усиления мер по контролю по выезду более 4,3 тыс. человек в 2023 году было отказано в выезде. В общей сложности с начала действия системы Шлях уже 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

В текущем году ГПСУ направило 100 писем в "Укртрансбезопасность" по выявленным правонарушениям лицензиатами, которые вносили в систему "Шлях" информацию о водителях, выехавших за пределы Украины и в определенные законодательством сроки не вернулись.

По имеющейся информации, ряду лицензиатов временно прекращен доступ к системе "Шлях". Также в настоящее время продолжается документирование указанной преступной деятельности в рамках более 60 уголовных производств по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Также есть люди, уже получившие подозрение в совершении преступления по этой статье.

Следует отметить, что решение о пропуске водителя за пределы Украины принимают на основании выписки из распоряжения соответствующей ОВ о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличия соответствующих сведений в информационной системе "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность.

Такое разрешение рассчитано на 60 дней. Сначала срок пребывания за границей и возврат по системе был до 30 дней. Если человек совершает поездки более 30 дней, он снова получает разрешение, совершая те же шаги.

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