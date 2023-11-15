Офіс генпрокурора буде використовувати штучний інтелект для доведення злочинів РФ

Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: facebook/AndriyKostinUa

В Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ.

Про це заявив Генпрокурор Андрій Костін в інтервʼю TIME.

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Ідентифікація злочинця за допомогою технологій

Костін зауважив, що завдяки використанню сучасних технологій можна ідентифікувати злочинців та збирати всі необхідні докази.

"Якщо людина заявляє про скоєний проти неї злочин, нам потрібно ідентифікувати злочинця, що є найскладнішим завданням у повсякденній роботі наших прокурорів, і для цього ми використовуємо усі елементи нових технологій, які часто є найважливішим з наявних у нас інструментів", — пояснив фахівець.

За його словами, такі інструменти є унікальними, адже допомагають швидко виявити того чи іншого злочинця.

"Ми використовуємо технологічні рішення від Palantir для аналізу даних, а також інструменти від Microsoft для розпізнавання голосу, зокрема коли мова йде про заклики до геноциду та агресії. Це дійсно унікальні інструменти, які допомагають аналізувати та збирати належну доказову базу. Ми плануємо використовувати більше інструментів на основі штучного інтелекту для аналізу сотень терабайт фото та відео", — сказав він.

Викриття воєнних злочинців

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику-садисту. Російський військовий під час окупації Миколаївської області катував місцевих мешканців та змушував до співпраці з ворогом.

Також керівник департаменту воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив, що воєнні злочини росіян в Україні розслідують у 24 країнах світу. Для цього українські правоохоронці надають усі докази.