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Офис генпрокурора будет использовать искусственный интеллект для доказательства преступлений РФ

15 ноября 2023 19:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Офис генпрокурора будет использовать искусственный интеллект для доказательства преступлений РФ
Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото: facebook/AndriyKostinUa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин в интервью TIME.

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Идентификация преступника с помощью технологий

Костин отметил, что благодаря использованию современных технологий можно идентифицировать преступников и собирать все необходимые доказательства.

"Если человек заявляет о совершенном против него преступлении, нам нужно идентифицировать преступника, что является самой сложной задачей в повседневной работе наших прокуроров, и для этого мы используем все элементы новых технологий, которые часто являются важнейшим из имеющихся у нас инструментов", — объяснил специалист.

По его словам, такие инструменты уникальны, ведь помогают быстро выявить того или иного преступника.

"Мы используем технологические решения от Palantir для анализа данных, а также инструменты от Microsoft для распознавания голоса, в частности когда речь идет о призывах к геноциду и агрессии. Это действительно уникальные инструменты, которые помогают анализировать и собирать надлежащую доказательную базу. Мы планируем использовать больше инструментов на основе искусственного интеллекта для анализа сотен терабайт фото и видео", — сказал он.

Разоблачение военных преступников

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику-садисту. Российский военный во время оккупации Николаевской области пытал местных жителей и принуждал к сотрудничеству с врагом.

Также руководитель департамента военных преступлений Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что военные преступления россиян в Украине расследуют в 24 странах мира. Для этого украинские правоохранители дают все доказательства.

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