Офіцера із Закарпатського ТЦК, який напав на жінку, звільнили із лав ЗСУ

Затриманий за напад на дружину військового офіцер ТЦК Костянтин Варі. Фото: Facebook Тетяни Новак

Старший офіцер Закарпатського обласного ТЦК Костянтин Варі звільнений з лав Збройних сил України. Військові структури сприятимуть розслідуванню цього інциденту правоохоронними органами.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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Генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що у Міноборони вивчили інформацію про затриманого в Ужгороді старшого офіцера Закарпатського обласного ТЦК Костянтина Варі й ухвалили рішення.

Цю особу звільнили з лав Збройних сил України.

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Надалі, підкреслив Олександр Павлюк, цією людиною займуться правоохоронні органи.

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", — пообіцяв перший заступник міністра оборони.

Павлюк про звільнення Варі

Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.

Згодом перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк зазначив, що усі подібні випадки будуть розбиратися у військовому відомстві, і за результатами службових перевірок винні притягатимуться до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала представника Закарпатського ТЦК, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Нині йому готовлять підозру.