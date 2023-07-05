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Напавшего на женщину офицера из Закарпатского ТЦК уволили из рядов ВСУ

5 июля 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Напавшего на женщину офицера из Закарпатского ТЦК уволили из рядов ВСУ
Задержанный за нападение на жену военного офицер ТЦК Константин Вари. Фото: Facebook Татьяны Новак
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Старого офицера Закарпатского областного ТЦК Константин Вари уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Военные структуры будут способствовать расследованию этого инцидента правоохранительными органами.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что в Минобороны изучили информацию о задержанном в Ужгороде старшем офицере Закарпатского областного ТЦК Константине Вари и приняли решение.

Этого человека уволили из рядов Вооруженных сил Украины.

Далее разберется суд

В дальнейшем, подчеркнул Александр Павлюк, этим человеком займутся правоохранительные органы.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", — пообещал первый замминистра обороны.

Павлюк об уходе Вари
Павлюк об увольнении Вари

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Впоследствии первый заместитель министра обороны Алексей Павлюк отметил, что все подобные случаи будут разбираться в военном ведомстве, и по результатам служебных проверок должны будут привлекаться к ответственности.

Позже стало известно, что полиция задержала представителя Закарпатского ТЦК, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.

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