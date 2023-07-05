Напавшего на женщину офицера из Закарпатского ТЦК уволили из рядов ВСУ

Задержанный за нападение на жену военного офицер ТЦК Константин Вари. Фото: Facebook Татьяны Новак

Старого офицера Закарпатского областного ТЦК Константин Вари уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Военные структуры будут способствовать расследованию этого инцидента правоохранительными органами.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что в Минобороны изучили информацию о задержанном в Ужгороде старшем офицере Закарпатского областного ТЦК Константине Вари и приняли решение.

Этого человека уволили из рядов Вооруженных сил Украины.

Далее разберется суд

В дальнейшем, подчеркнул Александр Павлюк, этим человеком займутся правоохранительные органы.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", — пообещал первый замминистра обороны.

Павлюк об увольнении Вари

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Впоследствии первый заместитель министра обороны Алексей Павлюк отметил, что все подобные случаи будут разбираться в военном ведомстве, и по результатам служебных проверок должны будут привлекаться к ответственности.

Позже стало известно, что полиция задержала представителя Закарпатского ТЦК, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.