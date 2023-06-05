Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Окупанти хочуть спорудити поромну переправу між Кримом і РФ arrow

Окупанти хочуть спорудити поромну переправу між Кримом і РФ

5 червня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти хочуть спорудити поромну переправу між Кримом і РФ
Кримський міст. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські окупанти прагнуть налагодити поромну переправу між Кримом та Таманським півостровом. 

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

Читайте також:

Для реалізації цих планів навіть гроші виділили —  5,7 млрд рублів.

"Кошти виділені розпорядженням уряду РФ від 27.05.2023 №1098-р з резервного фонду. Асигнування виділене з метою забезпечення безперебійного функціонування щонайменше 6 поромів між портами "Керч" і "Кавказ"", — йдеться в повідомленні Центру.

Зауважимо, збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.

Нагадаємо, хакери зламали російські канали у тимчасово окупованому Криму. На телеканалі "Пятница" запустили ролик Міноборони про контрнаступ ЗСУ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB