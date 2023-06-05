Окупанти хочуть спорудити поромну переправу між Кримом і РФ

Кримський міст. Фото: REUTERS

Російські окупанти прагнуть налагодити поромну переправу між Кримом та Таманським півостровом.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Для реалізації цих планів навіть гроші виділили — 5,7 млрд рублів.

"Кошти виділені розпорядженням уряду РФ від 27.05.2023 №1098-р з резервного фонду. Асигнування виділене з метою забезпечення безперебійного функціонування щонайменше 6 поромів між портами "Керч" і "Кавказ"", — йдеться в повідомленні Центру.

Зауважимо, збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.

Нагадаємо, хакери зламали російські канали у тимчасово окупованому Криму. На телеканалі "Пятница" запустили ролик Міноборони про контрнаступ ЗСУ.