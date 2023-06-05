Оккупанты хотят соорудить паромную переправу между Крымом и РФ

Крымский мост. Фото: REUTERS

Российские оккупанты стремятся наладить паромную переправу между Крымом и Таманским полуостровом.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Для реализации этих планов даже деньги выделили — 5,7 млрд рублей.

"Средства выделены распоряжением правительства РФ от 27.05.2023 №1098-р из резервного фонда. Ассигнование выделено с целью обеспечения бесперебойного функционирования не менее 6 паромов между портами "Керчь" и "Кавказ"", — говорится в сообщении Центра.

Заметим, построенный россиянами Крымский мост начал трескаться. На свежих фотографиях моста, возведенного оккупантами после аннексии Крыма, были замечены трещины.

Напомним, хакеры сломали российские каналы во временно оккупированном Крыму. На телеканале "Пятница" запустили ролик Минобороны о контрнаступлении ВСУ.