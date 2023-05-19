Окупанти масово прибирають до рук бази відпочинку в Кирилівці
Російські окупаційні війська почали підготовку до пляжного сезону. На Азовському узбережжі насильно прибирають до рук бази відпочинку та готелі.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти готуються до курортного сезону
Зазначається, що із понад 600 баз відпочинку у Кирилівці, російські війська незаконно "віджали" понад третину. В одній частині розселили свої війська, в іншій масово проводять розкрадання майна та навіть намагаються вести туристичний бізнес.
"Наразі розповсюджують оголошення про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами — ніхто не хоче працювати на окупантів. У сухому залишку окупанти залишають за собою "випалену землю" — як мінімум розруху, бруд та голі стіни", — написав Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.
Також російські окупаційні війська почали імітувати вибухову діяльність у Мелітополі. Учора в місті стався вибух, після якого зникли всі електрокомунікації.