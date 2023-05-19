Окупанти масово прибирають до рук бази відпочинку в Кирилівці

База відпочинку "Адмірал" у Кирилівці, Запорізька область. Фото: admiral.zp.ua

Російські окупаційні війська почали підготовку до пляжного сезону. На Азовському узбережжі насильно прибирають до рук бази відпочинку та готелі.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Зазначається, що із понад 600 баз відпочинку у Кирилівці, російські війська незаконно "віджали" понад третину. В одній частині розселили свої війська, в іншій масово проводять розкрадання майна та навіть намагаються вести туристичний бізнес.

"Наразі розповсюджують оголошення про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами — ніхто не хоче працювати на окупантів. У сухому залишку окупанти залишають за собою "випалену землю" — як мінімум розруху, бруд та голі стіни", — написав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.

Також російські окупаційні війська почали імітувати вибухову діяльність у Мелітополі. Учора в місті стався вибух, після якого зникли всі електрокомунікації.