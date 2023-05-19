Оккупанты массово прибирают к рукам базы отдыха в Кирилловке
Российские оккупационные войска начали подготовку к пляжному сезону. На Азовском побережье насильственно прибирают к рукам базы отдыха и гостиницы.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Оккупанты готовятся к курортному сезону
Отмечается, что из более чем 600 баз отдыха в Кирилловке, российские войска незаконно "отжали" более трети. В одной части расселили свои войска, в другой массово производят хищение имущества и даже пытаются вести туристический бизнес.
"Сейчас распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами — никто не хочет работать на оккупанов. В сухом остатке оккупанты оставляют за собой "выжженную землю" — как минимум разруху, грязь и голые стены", — написал Федоров.
Напомним, ранее мы писали, что на оккупированной территории Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.
Также русские оккупационные войска начали имитировать взрывную деятельность в Мелитополе. Вчера в городе произошел взрыв, после которого пропали все электрокоммуникации.