Оккупанты массово прибирают к рукам базы отдыха в Кирилловке

База отдыха "Адмирал" в Кирилловке, Запорожская область. Фото: admiral.zp.ua

Российские оккупационные войска начали подготовку к пляжному сезону. На Азовском побережье насильственно прибирают к рукам базы отдыха и гостиницы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Отмечается, что из более чем 600 баз отдыха в Кирилловке, российские войска незаконно "отжали" более трети. В одной части расселили свои войска, в другой массово производят хищение имущества и даже пытаются вести туристический бизнес.

"Сейчас распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами — никто не хочет работать на оккупанов. В сухом остатке оккупанты оставляют за собой "выжженную землю" — как минимум разруху, грязь и голые стены", — написал Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированной территории Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.

Также русские оккупационные войска начали имитировать взрывную деятельность в Мелитополе. Вчера в городе произошел взрыв, после которого пропали все электрокоммуникации.