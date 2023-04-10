Окупанти на Луганщині почали красти пам'ятники з могил на кладовищах, — ОВА

Окупанти крадуть пам'ятники з могил та змінюють написи на них. Фото: galka.if.ua

Російські військові продовжують тероризувати жителів окупованої Луганської області. Вони викрадають людей, яких підозрюють у допомозі Збройним силам України. Також окупанти почали красти пам'ятники з могил на кладовищах.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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"Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками. Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення", - йдеться у повідомленні.

Також загарбники розкрадають українське майно. Зокрема, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували і вивезли по частинах в невідомому напрямку котельню.

"Однак, де цинізм зашкалює, так це на Попаснянщині. Там окупанти знімають кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах, везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи. На крадені з цвинтарів плити наносять прізвища та ім'я вбитих загарбників. Бо це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник", – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що раніше військові рф заселяються в особисте житло українців на тимчасово окупованих територіях.

Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують переобладнувати цивільні лікарні під свої потреби. Однак попри це у них немає достатньої кількості лікарів.