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Оккупанты в Луганской области начали воровать памятники из могил на кладбищах, — ОВА

10 апреля 2023 09:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты воруют памятники из могил и меняют надписи на них. Фото: galka.if.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские военные продолжают терроризировать жителей оккупированной Луганской области. Они похищают людей, подозреваемых в помощи Вооруженным силам Украины. Также оккупанты начали воровать памятники из могил на кладбищах.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

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"Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками. В частности, в Старобельске они проводят обыски мест жительства подозреваемых в поддержке Украины граждан и вывозят людей в неизвестном направлении —  без возвращения", — говорится в сообщении.

Также захватчики разворовывают украинское имущество. В частности, в Чмировке в детском саду россияне демонтировали и вывезли по частям в неизвестном направлении котельню.

"Однако, где цинизм зашкаливает, так это на Попаснянщине. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи. На краденые с кладбища плиты наносят фамилии и имя убитых захватчиков. Это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник", – сообщили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее военные россии заселяются в личное жилье украинцев на временно оккупированных территориях.

Также известно, что на временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои нужды. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.

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