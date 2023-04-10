Оккупанты в Луганской области начали воровать памятники из могил на кладбищах, — ОВА
Российские военные продолжают терроризировать жителей оккупированной Луганской области. Они похищают людей, подозреваемых в помощи Вооруженным силам Украины. Также оккупанты начали воровать памятники из могил на кладбищах.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
Террор против жителей Луганской области
"Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками. В частности, в Старобельске они проводят обыски мест жительства подозреваемых в поддержке Украины граждан и вывозят людей в неизвестном направлении — без возвращения", — говорится в сообщении.
Также захватчики разворовывают украинское имущество. В частности, в Чмировке в детском саду россияне демонтировали и вывезли по частям в неизвестном направлении котельню.
"Однако, где цинизм зашкаливает, так это на Попаснянщине. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи. На краденые с кладбища плиты наносят фамилии и имя убитых захватчиков. Это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник", – сообщили в ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что ранее военные россии заселяются в личное жилье украинцев на временно оккупированных территориях.
Также известно, что на временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои нужды. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.