Окупанти обстріляли Харківщину: влучили у дитячий садок

Російські військові влучили у дитячий садок на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська продовжують обстрілювати територію України. Цього разу окупанти влучили в дитячий садок на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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28 квітня близько 6:30 ранку військові РФ влучили в дах дитячого садочка у місті Вовчанськ. Будівся залишилась частково зруйнованою.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор, йдеться в повідомленні.

Російські військові влучили у дитячий садок на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Від російських ракет постраждало й місто Умань. Росіяни поцілили крилатими ракетами у багатоповерхівку. Кількість жертв обстрілу в Умані уже більше 15-ти: підтверджено загибель дітей.

Станом на зараз там і досі триває рятувальна операція.

Від російських ракет постраждало і місто Дніпро. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що внаслідок ракетного удару росіян вночі, 28 квітня, загинули молода жінка та трирічна дитина.