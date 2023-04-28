Оккупанты обстреляли Харьковщину: попали в детский сад

Российские военные попали в детский сад Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. На этот раз оккупанты попали в детский сад на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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28 апреля около 6:30 утра военные РФ попали в крышу детского сада в городе Волчанск. Строившаяся осталась частично разрушенной.

За прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район. В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также повреждены гараж и трактор, говорится в сообщении.

Российские военные попали в детский сад Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными" , — говорят в прокуратуре.

Напомним, сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. От российских ракет пострадал и город Умань. Россияне попали крылатыми ракетами в многоэтажку. Число жертв обстрела в Умани уже более 15-ти: подтверждена гибель детей.

По состоянию на сегодняшний день там до сих пор продолжается спасательная операция.

От российских ракет пострадал и город Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в результате ракетного удара россиян ночью, 28 апреля, погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.